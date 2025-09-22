Ci sarà anche l’ex ministro Roberto Speranza oggi a Udine al convegno organizzato dalla Fondazione Riformismo FVG sul futuro della medicina di base
Si terrà questa sera ( lunedì 22 settembre) alle ore 18.00, presso l’Astoria Hotel Italia in piazza XX Settembre 24, il convegno organizzato dalla Fondazione Riformismo FVG sul futuro della medicina di base.
Il tema, di estrema attualità, è: “Medici di famiglia: dipendenti del Servizio sanitario pubblico o liberi professionisti? Le sfide della sanità del futuro”.
Al dibattito parteciperanno:
Fernando Agrusti, segretario regionale FIMMG;
Riccardo Riccardi, assessore regionale alla Salute, politiche sociali e disabilità;
Roberto Speranza, parlamentare ed ex Ministro della Salute nel Governo Conte 2.
A moderare l’incontro sarà la giornalista del Messaggero Veneto Anna Buttazzoni.