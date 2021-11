Ci sono anch’io

Si veste alla moda, mostrando una studiata attenzione per l’estetica maschile del momento, in particolare per lo slim fit. Cerca in tutti i modi di essere originale e preparato, con espressioni spesso ridondanti. Ha un atteggiamento sempre improntato ad una forzata serietà, come il mondo fosse tutto sulle sue spalle. Interviene spesso e volentieri per affermare il primato della nostra lingua sugli idiomi degli “invasori” e però nessuno lo bada. È alla guida del parlamentino regionale, ma pochi lo sanno. Ora, sempre alla sudata ricerca di qualche “prima pagina” o di notorietà politica, spenti i riflettori sulle vicissitudini professionali, si erge a protagonista della lotta al virus: tutti a tamponarsi in Consiglio, anche se “green passati”. E per di più paga lui, dice: con la sua indennità o con i fondi della presidenza consiliare, molti chiedono?

Per il momento si parla finalmente delle sue gesta presidenziali e questo è già un antidoto contro l’anonimato politico. Zihal