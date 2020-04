“CIG in deroga, in ritardo è la Regione Fvg e non il Governo”. Denuncia del M5s

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Mentre a livello nazionale le opposizioni al governo Conte, Matteo Salvini i testa, pronunciano i loro anatemi sui ritardi nell'erogazione di fondi ecco che si scopre che i ritardi non dipendono dalle scelte nazionali o almeno non tutti i ritardi sono frutto della burocrazia statale ma alcuni, fra i più delicati sono il risultato di inerzia se non inettitudine regionale. Altro che rivendicare maggiore autonomia se poi ne fai un uso che definire inefficiente è un complimento. Ma cosa ha scoperto il M5s? Si legge in una nota: "Pur capendo le difficoltà di organizzazione, in un periodo come questo, a fronte delle giuste lamentele dei lavoratori, abbiamo presentato una interrogazione a risposta immediata, per avere i numeri in dettaglio della cassa integrazione in deroga e ciò che ne emerge è una vera catastrofe”. “A fronte di 7909 domande, pervenute dal 27 marzo, la Regione ha provveduto ad autorizzarne solo 898. Una cifra irrisoria, se calcolata sul totale – sostengono i consiglieri pentastellati -. Non ci sarebbe nulla di male, vista la mole di lavoro, ma ciò che non possiamo accettare è l’uso strumentale che il centrodestra fa di questi dati attribuendo le colpe sempre e solo al Governo Conte, con lamentele di ogni genere da parte degli esponenti regionali e dei partiti che governano questa regione”. “Nella risposta alla nostra interrogazione – rivelano gli esponenti M5S - l’assessore Rosolen ci informa che all'inizio c’erano solamente 4 dipendenti regionali ad occuparsi dell'istruttoria, tutti part-time. Il numero esiguo è stato rimpinguato con 4 unità e solamente dalla fine della scorsa settimana si è provveduto ad implementare l’organico a disposizione di ulteriori 9 dipendenti. I risultati si vedono, perché dalle 387 domande autorizzate dal 3 al 23 aprile dalla Regione, e spedite a Roma in 4 giorni, si è arrivati a 673 al 27 aprile e, stando ai dati forniti, a 898 due giorni dopo. Proprio in questi giorni la Direzione ha iniziato a formare altri 10/15 lavoratori per l’espletamento delle pratiche da lunedì 4 maggio. In tutto l’organico per far fronte alle 8 mila domande salirà dagli 8 disponibili fino ad una settimana fa ad almeno 27 unità”. “Tutti questi ritardi non aiutano di certi i nostri lavoratori, a cui la cassa integrazione in deroga arriverà ma in tempi lunghi e la colpa non è di certo imputabile al Governo o all'Inps – sostiene la nota del Gruppo consiliare pentastellato -. È vero che sui su 673 decreti regionali, l'INPS ha autorizzato 571 domande e ne ha già pagate circa 200 ma, come detto, praticamente la metà di queste sono arrivate in meno di 4 giorni. In più senza i decreti regionali non è possibile accedere all’anticipazione della CIG”. “Come abbiamo detto ieri, lo ripetiamo anche oggi: meno chiacchiere e più lavoro per risolvere i problemi dei cittadini. Ci sono almeno altre 6113 domande da istruire ed inviare all'Inps, l’assessore ci riferisce che alcuni rallentamenti nella procedura sono dovuti ai sistemi di Insiel e saranno risolti nei prossimi giorni. Speriamo che i sistemi informatici non facciano le bizze come avvenuto con il Consiglio regionale – concludono i rappresentanti del MoVimento - e che forniscano i mezzi necessari ai dipendenti regionali che con impegno portano avanti queste procedure”.