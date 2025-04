Cimolai Spa cresce del 20%. Nel 2024 ricavi a 360 milioni e portafoglio ordini di 900 milioni di euro

Cimolai SpA chiude il 2024 con risultati solidi e in crescita . L’azienda ha registrato ricavi per oltre 360 milioni di euro , un EBITDA di 31 milioni e un utile netto di circa 12 milioni di euro , rafforzando la propria posizione finanziaria netta, comprensiva del debito concordatario, pari a 110 milioni di euro.

Il portafoglio ordini supera gli 900 milioni di euro , garantendo la copertura dei volumi produttivi previsti per il 2025, oltre il 70% per il 2026 e circa il 50% per il 2027.

L’azienda sta perseguendo attivamente progetti di innovazione che rafforzano il suo core business e ne affermano lo sviluppo sostenibile nel medio-lungo termine. Proprio per questo motivo tra le attività del 2024 c’è anche la procedura di vendita del controllo indiretto in Zwahlen & Mayr SA (ZM) , detenuto per l’intermediazione di Sitindustrie Suisse SA

Questa operazione, concretizzata tramite un accordo di compravendita stipulato con Groupe Bader SA a marzo 2025, rientra nel quadro della strategia di ristrutturazione di Cimolai SpA e consente di accelerare l’esecuzione del concordato . L’asset ZM non rappresenta un elemento strategico per il business dell’azienda, che investirà in altri settori per continuare a crescere.

“Il bilancio 2024 riflette la crescita avanzata della nostra azienda ei risultati concreti del lavoro svolto, una conferma della validità delle nostre scelte strategiche. Nell’ambito del nostro piano di ristrutturazione, abbiamo scelto di procedere con la vendita di ZM, un asset non strategico per il core business di Cimolai SpA. Questa decisione ci permette di accelerare il processo di ristrutturazione e di concentrare tutte le nostre risorse e competenze sui settori chiave della nostra attività, rafforzando ulteriormente la nostra competenza e la creazione di valore per i nostri stakeholder” commenta il Presidente di Cimolai SpA, Marco Sciarra.

Cimolai è attivamente impegnata in una serie di progetti di rilievo sia in Italia che all’estero, consolidando la propria presenza nel panorama internazionale delle grandi opere.

A New York , ha partecipato alla realizzazione di strutture iconiche come The Oculus , The Vessel , The Shed , The Edge e il Perelman Performing Arts Center , contribuendo in modo significativo alla trasformazione architettonica della città.

A Dubai Cimolai ha realizzato progetti di grande prestigio come la Cupola di Al Wasl Plaza per Expo 2020, ed in Albania ha eseguito interventi straordinari di ingegneria e montaggio del ponte ad arco Drini.

In Italia , spiccano la Stazione AV Mediopadana di Reggio Emilia, i Terminal C ed E dell’Aeroporto di Fiumicino , il Padiglione 37 della Fiera di Bologna.

Sono in corso di completamento i progetti della nuova stazione di Sesto San Giovanni e della copertura metallica dell’ Arena Santa Giulia di Milano, destinata alle Olimpiadi, mentre all’estero inoltre Cimolai sta lavorando alla costruzione dell’ Extremely Large Telescope in Cile e alla Ligne 17 del Grand Paris Express in Francia .

Infine, a Venezia , partecipa alla Biennale con una struttura espositiva come l’ ETS Biennale Bookstore , oltre a contribuire al sistema MOSE , attraverso la gestione e manutenzione delle porte della conca di Malamocco .