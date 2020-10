Cinema mondiale in lutto. E’ morto Sean Connery primo ed ineguagliabile James Bond

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Addio a Sean Connery. Addio anche all'ineguagliabile suo James Bond. L'attore scozzese è morto all'età di 90 anni, celebre soprattutto per avere portato per primo sul grande schermo il personaggio di James Bond e averlo interpretato in sette film della saga 007, nata nel 1953 dalla penna dello scrittore britannico Ian Fleming. Ne ha dato notizia la Bbc citando fonti della famiglia. Connery nella sua carriera ha vinto un Oscar nel 1988 per 'The Untouchables - Gli Intoccabili', due premi Bafta e tre Golden Globe. È stato nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II all' Holyrood Palace nel 2000. Ad agosto scorso ha festeggiato il suo novantesimo compleanno. Connery è morto nel sonno dopo aver combattuto una lunga malattia mentre si trovava alle Bahamas, riferisce Variety News che cita la famiglia. L'attore è stato sposato all'attrice Diane Cilento dal 1962-1973. La coppia ha divorziato nel 1973 e Cilento morì nel 2011. Connery lascia la seconda moglie, la pittrice Micheline Roquebrune, con la quale era sposato dal 1975; il figlio Jason, pure attore, figlio della prima moglie, e un nipote, figlio di Jason. L'attore ha interpretato diversi altri film di successo tra cui 'Caccia a ottobre rosso', 'Indiana Jones e l'ultima crociata', 'The Rock' , 'Il nome dela Rosa'. Ottenne l'oscar nel 1988 come attore non protagonista di 'Gli intoccabili', a fianco di Robert De Niro e Kevin Costner. Arriva al cinema per caso, dopo che un'ulcera gastrica gli impedisce nel 1950 di confermare la "ferma" nella Royal Navy dove si era arruolato a 16 anni, rinunciando a un contratto da calciatore.