Cinemadivino: Secondo appuntamento della XI edizione della rassegna che unisce il vino al cinema d’autore

Secondo appuntamento con la XI edizione di Cinemadivino Friuli Venezia Giulia , la rassegna organizzata da Cinemazero in collaborazione con Associazione Ville Venete che da 11 anni porta nelle migliori cantine del territorio alla scoperta del grande cinema e buon vino.

Giovedì 03 luglio alle 19.30 l’attesa rassegna estiva si sposta al Castello dei Principi di Porcia (Via Castello, 1 – Porcia) che vanta ben 8 secoli di storia.

Dopo la visita in cantina e la consueta degustazione di vini, alle 21.30 circa in programma la proiezione del film Il gusto delle cose di Tran Anh Hung, una storia di amore, passione e cucina nella Francia di fine Ottocento. Un film che è una sinfonia di sapori, emozioni e bellezza visiva. Sul finire del XIX secolo in Francia Eugenie, cuoca sopraffina, e Dodin-Bouffant, famoso gastronomo, lavorano fianco a fianco da vent’anni. Il loro è un rapporto di reciproca fiducia che progressivamente si è trasformato in una relazione sentimentale. Eugenie però si ritrae dinanzi all’idea che si consolida in un matrimonio. Lui però non ha intenzione di arrendersi e si muove, per ottenere il risultato desiderato, sul terreno che li accomuna: la cucina.

Costo evento:

INTERO 30€

RIDOTTO CON CZCARD 28€

UNDER 18 – Senza degustazione 22€