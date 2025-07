Cinemazero omaggia Pasolini a 50 anni dalla sua scomparsa

Un evento unico in anteprima assoluta nel segno di Pier Paolo Pasolini. Martedì 22 luglio alle ore 21.30 Pordenone nell’Arena UAU! ospita

Crisi. Commemorare è come smettere di amare, performance audiovisiva di Alessandro Gagliardo e Furtherset, un evento speciale e una nuova produzione in occasione del cinquantennale della morte di Pasolini (1975-2025).

Cinemazero – con la sua inestimabile raccolta di materiali d’archivio – è il punto di partenza e insieme il cuore pulsante di questo lavoro, prodotto dall’associazione Obliquo grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. I fondi di

Deborah Beer e Gideon Bachmann, conservati e curati da Cinemazero, da poco nel nuovo archivio climatizzato dell’associazione, diventano materia viva di sperimentazione, interrogazione e visione. L’archivio – così – non è più solo deposito della

memoria, ma luogo attivo, condiviso, generativo: da lì nasce Crisi, nel punto esatto in cui “il vecchio non muore e il nuovo non nasce”.

Tre interrogativi guidano questa scrittura per immagini e suono: come ci confrontiamo oggi con la presenza di Pasolini? Come ascoltiamo, davvero, la sua voce? Come guardiamo, ancora, la sua immagine?

Gagliardo e Furtherset, attraverso un linguaggio sperimentale, cercano una risposta possibile per il nostro tempo di guerre, fragilità e tensioni irrisolte.

Il progetto nasce all’interno della residenza artistica “Epigenesi di una goccia: Pasolini e la forma archivio”, realizzata durante la XVIII edizione di Pordenone Docs Fest – Le Voci del documentario, che esplora la relazione tra Pasolini e l’acqua,

in termini simbolici e reale, attraverso materiali d’archivio inediti. Durante il periodo di residenza – anche nel vivo del festival – gli artisti hanno lavorato dentro e con l’archivio di Cinemazero, trasformandolo in un laboratorio di visione collettiva.

“Crisi. Commemorare è come smettere di amare” è dedicata a coloro che “erano e sono gioventù”, a chi cerca oggi un modo per vivere il presente.

Una produzione di Obliquo, con Cinemazero e in collaborazione con

altriformati.

In scena, Alessandro Gagliardo – regista sperimentale, autore di film come

Gli ultimi giorni dell’umanità (codiretto con Enrico Ghezzi), Un mito antropologico televisivo e

Sacramento – costruisce la scrittura visiva della performance. Al suo fianco,

Furtherset – alias Tommaso Pandolfi, compositore e artista visivo – intreccia loop melodici, tessiture rarefatte e ambienti elettronici in tempo reale. Il suo lavoro è stato presentato in contesti quali Club To Club, Triennale Milano, Teatrino

di Palazzo Grassi, Istituto Svizzero e MACRO.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

In caso di maltempo la proiezione si terrà all’interno di Cinemazero.