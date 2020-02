Circolo di Udine di Libertà e Giustizia per un NO alla riduzione del numero dei parlamentari

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Il Circolo di Udine di Libertà e Giustizia ha emesso una nota relativa al referendum del 29 marzo prossimo che potrà confermare o meno la riduzione del numero dei parlamentari. Da parte di Libertà e Giustizia il no alla riduzione è chiaro del resto, spiegano nella nota "la nostra Costituzione mette al centro il Parlamento, non il Governo, che è al servizio del Parlamento, così come il Parlamento interpreta e attua i diritti dei rappresentati. Per ridare centralità al Parlamento, come la Costituzione richiede, ci vorrebbe una nuova legge elettorale in senso proporzionale e priva di soglie di sbarramento, che consenta di scegliere chi ci rappresenta, sottraendo la scelta al monopolio esclusivo dei partiti, come è nell’attuale Rosatellum. Solo nel riavvicinamento reale fra cittadini e rappresentanti e nella buona qualità - etica e politica – di chi approda in Parlamento, la Costituzione sarà rispettata. Diminuendo il numero dei parlamentari cresce la distanza di questi dai cittadini e dal territorio. Se vincessero i Sì l’Italia scenderebbe all’ultimo posto dei 27 Stati membri dell’Unione europea nel rapporto fra deputati e abitanti (passando da un deputato ogni 96.006 abitanti ad un deputato ogni 151.210 abitanti). Riducendo del 37% i parlamentari si consegna il lavoro delle commissioni (permanenti, speciali, di vigilanza) a pochissimi membri di pochi partiti; in questo modo non si tagliano solo i parlamentari ma si taglia il Parlamento ledendo il suo lavoro legislativo e di controllo sull’operato del Governo. Il risparmio ottenibile con il taglio dei parlamentari sarebbe, per ogni elettore, equivalente a circa un caffè all’anno (57 milioni di euro all’anno)! Risparmio teorico perché nulla garantisce che in futuro le prossime maggioranze non decidano di incrementare il costo complessivo della spesa per i parlamentari. Per il Friuli il NO rappresenta una possibilità per difendere lo Statuto speciale che dipende dai voti dei parlamentari ed è l’unica alternativa che permette a tutti i territori, anche spopolati come la montagna, di essere rappresentati; è l’unica soluzione per mantenere le dimensioni dei collegi elettorali e i relativi eletti il più possibile vicini alla sensibilità dei vari territori del Friuli. Il Friuli-Venezia Giulia (con più di 1.210.000 abitanti) avrà 8 deputati (152.536 abitanti per seggio) e 4 senatori (305.072 abitanti per seggio) mentre il Trentino-Alto Adige (con circa 1.029.000 abitanti) avrà 7 deputati e ben 6 senatori! Le ragioni semplificate di questa riforma costituzionale sembrano capovolgere il quadro disegnato dalla Costituzione; per questo, anche noi del Circolo di Udine di Libertà e Giustizia, sentiamo il dovere di informare e far riflettere, comparando non solo numeri ma anche idee".

Cliccando sul link si può leggere il documento nazionale

http://www.libertaegiustizia.it/2020/02/14/referendum-liberta-e-giustizia-no-a-riduzione-numero-dei-parlamentari/