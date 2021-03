Circuito Aperto ERT: a Pasqua l’intero cartellone disponibile per la visione. Gratuitamente in streaming sul canale YouTube sette spettacoli

Dopo il grande successo ottenuto venerdì scorso da Maratona di New York nell’allestimento e interpretazione di Cristian Giammarini e Giorgio Lupano, spettacolo che resterà a disposizione del pubblico sui canali Facebook e YouTube ERTFVG fino al 5 aprile, Circuito Aperto, la rassegna in streaming del Circuito ERT, non presenterà nuove proposte fino a metà del prossimo mese. Nel frattempo, però, l’ERT ha pensato a un’iniziativa per il proprio pubblico: in occasione delle tre giornate di “rosso rafforzato” del 3, 4 e 5 aprile l’intero cartellone della rassegna sarà nuovamente disponibile sul canale YouTube ERTFVG.

Oltre alle ultime quattro proposte andate in scena che sono tuttora fruibili gratuitamente – il già citato Maratona di New York, Il vecchio e il mare con Sebastiano Somma, L’incredibile storia vera di Nellie Bly con Valerio Marchi, Claudia Grimaz e il duo Alessio e Giuliano Velliscig, e il concerto del Maestro Andrea Bacchetti – ritorneranno disponibili per 72 ore anche gli spettacoli che avevano aperto la rassegna: la prova di Guarnerius, con il Teatro Incerto e Angelo Floramo, Mi piace - lo spettacolo dedicato ai più piccoli - del Teatro al Quadrato, e I Guardiani del Nanga di Gioia Battista con Nicola Ciaffoni, ad oggi la proposta di maggior successo dell’intero cartellone.

“Evidentemente le riaperture dei Teatri slittano ancora – commenta così l’iniziativa il Direttore dell’ERT, Renato Manzoni – abbiamo, quindi, pensato di regalare al nostro pubblico la possibilità di rivedere tutti gli spettacoli in streaming andati in onda fino ad oggi. Un piccolo omaggio nelle tre giornate in cui dovremo stare necessariamente in casa. Circuito Aperto continuerà la sua programmazione anche in aprile con due spettacoli di grande impatto, uno dedicato a una figura molto amata nella nostra regione, e uno in occasione del 25 aprile, ma ve ne daremo notizia una volta fissate le date”.

Questi gli indirizzi dei canali Facebook e YouTube ERT FVG: https://www.facebook.com/ERTFVG/live | https://bit.ly/ERTFVGYouTube

Maggiori informazioni sul sito www.ertfvg.it.