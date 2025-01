Città del vino Fvg crescono, siamo a quota 40

Le Città del Vino del Friuli Venezia Giulia a quota 40: il Comune di Chiopris Viscone rientra nell’associazione dopo alcuni anni di assenza. A darne l’annuncio il vicesindaco di Buttrio Tiziano Venturini, coordinatore regionale e vicepresidente nazionale delle Città del Vino, durante il primo incontro del nuovo anno in cui è stato anche presentato il calendario della seconda edizione de Le Grandi Verticali delle Città del Vino, in programma tra gennaio e giugno in 12 Città del Vino regionali.

La presentazione è avvenuta all’Azienda Canus a Corno di Rosazzo. Presente il consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia e presidente della V Commissione Diego Bernardis, il vicesindaco di Corno di Rosazzo Maurizio D’Osualdo (vicecoordinatore regionale delle Città del Vino), il sindaco di Chiopris Viscone Carlo Schiff, il direttivo del Coordinamento, sindaci e amministratori e ambasciatori delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia. Presente anche il presidente di Unidoc FVG Marco Rabino e i rappresentanti del Comitato regionale Unpli Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, Ente Friuli nel Mondo e Banca 360 FVG.

“Una felice occasione – ha dichiarato il coordinatore Venturini – che il ritorno di Chiopris Viscone sia coinciso con la presentazione della nuova edizione de Le Grandi Verticali delle Città del Vino, rassegna che lo scorso anno ha avuto un grande apprezzamento da parte del pubblico e che torna con un programma arricchito dall’incontro tra i nostri grandi vini e quelli altrettanto celebri del resto d’Italia. Un progetto che abbiamo voluto avviare per rafforzare i legami con le Città del Vino di altre regioni: l’obiettivo sarà anche di poter portare poi i nostri vini nelle regioni cha abbiamo ospitato. Inoltre per le prima volta la manifestazione arriva anche in provincia di Pordenone grazie alla disponibilità di San Vito al Tagliamento e Sequals, oltre a toccare come nella scorsa edizione le province di Udine, Gorizia e Trieste. Sarà un bel viaggio, guidati da Matteo Bellotto, che ci porterà fino all’inizio dell’estate, stagione che poi vedrà altri nostri progetti sempre all’insegna della valorizzazione della cultura del vino e del bere bene e responsabile. Grazie a Regione e Banca 360 FVG che ci sostengono con convinzione, alle Pro Loco e Unidoc per la preziosa collaborazione nonché all’Ente Friuli nel Mondo con cui avviamo questa nuova collaborazione per poter dialogare con territori del vino lontani ma che vedono protagonisti emigranti friulani: prossimamente annunceremo i dettagli di questa iniziativa”.

Matteo Bellotto, scrittore del mondo enoico, oltre ad essere uno dei più noti e qualificati tecnici nella comunicazione e promozione del mondo vitivinicolo in Friuli Venezia Giulia e non solo, è poi intervenuto per presentare nel dettaglio il programma di questo viaggio sensoriale che farà incontrare le annate delle cantine del Friuli Venezia Giulia con alcuni tra i più noti vini d’Italia, in dialogo con produttori, wine lover ed esperti del settore che come ospiti speciali interverranno nelle varie serate. “Un gemellaggio all’insegna del vino – ha sottolineato Bellotto -, per capire quanto, nella nostra Penisola, insieme siamo unici”.

Per questo il programma 2025 de Le Grandi Verticali delle Città del Vino prende il titolo di Gemellaggi-Insieme siamo unici. Il progetto gode del sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Io sono FVG e di Banca 360 FVG, oltre al patrocinio del Comitato regionale Unpli Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, Unidoc FVG, Ente Friuli nel Mondo. Il tutto in collaborazione con il Consorzio Montasio Dop e la Pro Loco Mitreo di Duino Aurisina, la quale curerà la segreteria per le iscrizioni (prolocoaurisina@libero.it – 348 5166126). Costo 35 euro a incontro per persona.

Questo il calendario 2025.

Refosco dal Peduncolo Rosso & Vernaccia di San Gimignano – Rosso in terra di bianchi e bianco in terra di rossi, Buttrio Villa di Toppo – Florio, Giovedì 16 gennaio. Ospite speciale Valentino Tesi, Brand ambassador Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano.

Masterclass Pignolo & Barolo – Il nobile incontro dei signori del tempo, Manzano

Antico Foledor Boschetti della Torre, Giovedì 30 gennaio. Ospite speciale

Carlo Alberto Gambino, Brand ambassador Strada del Barolo.

Ribolla Gialla & Fiano d’Avellino – Le Cenerentole che diventano Regine, Corno di Rosazzo Villa Nachini Cabassi, Giovedì 13 Febbraio.

Friulano di pianura & Tai di Lison DOCG – Dal Friulano al Tai, la pianura e i suoi segreti, San Vito al Tagliamento Sala Consiliare Palazzo Altan, Venerdì 28 febbraio. Ospite speciale Stefano Quaggio, Direttore Consorzio Vini Venezia.

Pinot Grigio la storia di un autoctono acquisito, Sequals Villa Savorgnan – Lestans, Giovedì 13 marzo. Ospite speciale Nazareno Vincenzi, Brand ambassador Consorzio Pinot Grigio delle Venezie.

Vitovska del Carso & Vermentino di Liguria – I vini da terre estreme, Duino Aurisina – Devin Nabrežina Infopoint di Sistiana, Giovedì 27 marzo. Ospite speciale Enzo Giorgi, Coordinatore regionale Liguria Città del Vino.

Schioppettino di Prepotto & Schiava Alto Adige – Un incontro di pepe e spezie tra i rossi più versatili d’Italia, Prepotto Municipio – Sala Consiliare, Mercoledì 9 Aprile. Ospite speciale André Senoner, Brand ambassador Alto Adige wines.

Friulano & Vermentino di Gallura – Sardegna e Friuli, dove i vini parlano la lingua della terra, Cormòns Enoteca, Giovedì 24 aprile. Ospite speciale Giovanni Antonio Sechi, Coordinatore regionale Sardegna e Vicepresidente nazionale Città del Vino.

Malvasia & Castelli Romani – Incontri di Malvasie tra Friuli e Lazio, Aquileia

Piazza Capitolo, Giovedì 8 maggio.

Merlot & Raboso del Piave – Incontro tra il grande rosso internazionale che è ormai autoctono con un vino di confine tra Veneto e Friuli, Cividale del Friuli

Sala del Refettorio Monastero di Santa Maria in Valle, Giovedì 22 maggio.

Terrano & Sagrantino di Montefalco – L’incontro dei tannini, Sgonico – Zgonik Enoteca, Giovedì 29 maggio.

Appuntamento finale: Friulano & Tocai – Bentornato in Friuli Tocai! – Tocai dal mondo e Tocai dal Friuli evoluti e senza tempo, in collaborazione con Ente Friuli nel Mondo (data e sede in fase di definizione).

Aggiornamenti su www.cittadelvinofvg.it