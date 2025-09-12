Città di Tolmezzo: Dal 18 al 20 settembre tre giorni di eventi con la Biblioteca Civica

La Biblioteca civica “Adriana Pittoni” di Tolmezzo sarà protagonista, insieme a diversi partner del territorio, di tre appuntamenti consecutivi in programma il 18, 19 e 20 settembre 2025, che mettono al centro la lettura, l’attualità europea e l’educazione nei primi anni di vita.

Si parte giovedì 18 settembre dalle 9.00 alle 12.00, con Noi LeggiAMO! Ritratti di una regione che cresce leggendo, uno shooting fotografico in Biblioteca con protagonisti lettori e lettrici di tutte le età, ritratti con il proprio “libro del cuore”. Le fotografie confluiranno nella mostra che verrà inaugurata il 31 ottobre nell’ambito del progetto regionale LeggiAMO 0-18 FVG.

Per partecipare è necessario prenotare un appuntamento (durata 10/15 minuti): tel. 0433 487950 | e-mail biblioteca@comune.tolmezzo.ud. it .

Venerdì 19 settembre alle 17.00, sempre in Biblioteca, sarà la volta di “Dove va l’Europa. Sfide e opportunità per il nostro territorio”, un incontro pubblico durante il quale il prof. Claudio Cressati (Università di Udine) e il giornalista Rossano Cattivello dialogheranno con i cittadini della montagna friulana sul discorso SOTEU – Stato dell’Unione della Presidente della Commissione Europea. Seguirà un momento conviviale presso il Caffè Manzoni e la presentazione del corso di laurea magistrale “Cittadinanza, istituzioni e politiche europee” con il prof. Francesco Deana. L’evento è organizzato da Europe Direct Carnia: www.europedirectcarnia.it – europedirect@carnia. comunitafvg.it – 0433 487703.

A chiudere la tre giorni di eventi, sabato 20 settembre dalle 10.00 alle 12.00, l’incontro “Tra carezze e letture… al tempo dei nativi digitali” che si terrà nell’Aula Magna dell’Ospedale di Tolmezzo ed è rivolto a neo e futuri genitori, per promuovere un’educazione consapevole nei primi mille giorni dei bambini.

Durante l’incontro, organizzato dal reparto di Pediatria di Tolmezzo, sono previsti gli interventi di pediatri, infermieri, educatori, servizi territoriali e personale della Biblioteca Civica.

La prenotazione è necessaria e si può fare scansionando il QRCode presente nella locandina dedicata all’evento.

Per informazioni: pediatria.tolmezzo@asufc. sanita.fvg.it – 0433 487950 – biblioteca@comune.tolmezzo.ud. it .

Locandine e maggiori informazioni sono disponibili nel sito internet www.comune.tolmezzo.ud.it .