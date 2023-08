Civica Fvg: «La Regione riferisca in commissione sulle opere e i progetti per la viabilità pordenonese»

Il consigliere regionale Marco Putto, del gruppo consiliare Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, ha richiesto la convocazione della IV Commissione per poter visionare, approfondire e discutere progetti e studi di fattibilità dei nuovi tracciati stradali ricompresi nel territorio pordenonese. “Visti gli annunci di nuovi cantieri apparsi recentemente sulla stampa locale, nonché oggetto di importanti stanziamenti di risorse, questi vanno approfonditi e conosciuti in commissione: sono previste importanti quanto costose opere, destinate a incidere sensibilmente in tutto il Friuli Occidentale”. Dettaglia Putto: “Nell’incontro con i tecnici di Strade FVG, il personale della direzione centrale infrastrutture e territorio e ll’Assessore competente, potranno essere illustrati gli interventi previsti ad esempio sulla Gronda nord, sulla Cimpello-Sequals-Gemona, per la Circonvallazione sud di Pasiano di Pordenone, la viabilità di interesse regionale nei comuni di Azzano Decimo e Fiume Veneto, così come le opere connesse al completamento della Strada del Mobile e dell’ex Pista Carri, al ponte sul Meduna tra Zoppola e Pordenone”. “Sono numerosi i fronti che riguardano il pordenonese nei quali la Regione vuole intervenire – conclude Putto – pertanto, ritengo importante conoscere i dettagli delle opere che si vogliono progettare, aggiornare o cantierare.”