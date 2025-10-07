Cividale del Friuli , dall’11 ottobre torna Incontri 2025 – rassegna culturale della SOMSI

Prenderà il via il prossimo 11 ottobre a Cividale del Friuli la nuova edizione di INCONTRI, una manifestazione realizzata dalla SOMSI (Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione), che opera a Cividale da oltre 150 anni: prima con azioni di sostegno agli operai e contadini in difficoltà e con corsi di formazione professionale, oggi con attività di carattere culturale e di socialità.

INCONTRI si occupa, a seconda dei temi, di attualità culturale, politica e sociale, con la partecipazione di scrittori, artisti, giornalisti ed esperti.

Quest’anno il tema scelto è “STORIE(S)”. Raccontare storie per capire il presente, per avere più chiavi di lettura dello stesso, attraverso la stratificazione storica e l’elaborazione fantastica e creativa.

Storie che raccontano di come si era, di come avremmo voluto essere e forse di come saremo. Storie che affondano le radici nella componente umana di chi le ha vissute o inventate, frutto di libera immaginazione ma sempre ancorate a un dato storico, a una valenza sostanziale di realtà.

Storie per riassaporare il piacere dell’ascolto e del coinvolgimento fantastico ed emotivo, per ritrovare il senso profondo e unico del contatto personale vivo, scandito da pause, respiri e silenzi: momenti per dare luogo a riflessioni e rielaborazioni personali tra chi racconta e chi ascolta.

Storie(s), dunque, si articoleranno secondo una ponderata trasversalità tra le diverse espressività della cultura: da quella letteraria con la presentazione di libri, a quella musicale, da quella filmica a quella legata all’arte, con particolare riferimento alla ricerca artistica contemporanea.

PROGRAMMA

Sabato 11 ottobre

Ore 11.00 – Curtil di Firmine: inaugurazione della mostra “L’arte della resistenza” dell’artista palestinese Naji al-Ali, nel nuovo spazio espositivo messo a disposizione dalla famiglia Danelone, laddove un tempo sorgeva una stazione di posta e poi un’osteria.

Domenica 12 ottobre

Ore 18.00 – Salone SOMSI, Piazza Foro Giulio Cesare: “La breve utopia (Mariupol Dram Teatr)”, reading con lo scrittore e attivista Michele Guerra sulla strage al Teatro Mariupol, una delle pagine più buie della guerra in Ucraina.

Mercoledì 15 ottobre

Ore 20.30 – Sede SOMSI: incontro con lo scrittore sloveno Goran Vojnović, autore di “Jugoslavia, terra mia”, tra i più importanti protagonisti della scena letteraria slovena.

Venerdì 17 ottobre

Ore 20.30 – Sede SOMSI: “Nuove storie. Fare narrazione nel mondo dei new media”, con la giornalista e scrittrice Francesca Berardi e il podcaster cividalese Beppe Parisi.

Sabato 18 ottobre

Ore 18.00 – Sala sociale SOMSI: proiezione del film “No more trouble. Cosa rimane della tempesta” del giovane regista udinese Tommaso Romanelli, emozionante racconto dedicato al padre Andrea, scomparso durante una traversata oceanica nel 1998.

Domenica 19 ottobre

Ore 18.00 – Museo Archeologico: concerto-racconto “La forma Sonata” con il pianista Massimo Gon, un excursus musicale da Scarlatti a Beethoven e Schumann.

Martedì 21 ottobre

Ore 20.30 – Sala sociale SOMSI: presentazione del libro “Le verità pericolose” con Daniela Galeazzi e Giuseppina Minchella, in dialogo con Mario Brandolin.

Mercoledì 22 ottobre

Ore 20.30 – Sala sociale SOMSI: la storica e critica d’arte Sabrina Zannier presenterà uno slide show dedicato all’esperienza di “Maravee”, festival itinerante sulle più recenti novità dell’arte contemporanea.

Giovedì 23 ottobre

Ore 20.30 – Sala sociale SOMSI: presentazione del volume “Franco Basaglia. La libertà è terapeutica” di Francesco Foti, dedicato alla figura del grande psichiatra e al lavoro del nonno dell’autore, Tullio Fragiacomo, collaboratore di Basaglia nella riforma della Legge 180.

Venerdì 24 ottobre

Ore 20.30 – Sala sociale SOMSI: incontro con lo scrittore e drammaturgo Paolo Patui e il suo libro “Contro. Dieci storie minime di sport”, una narrazione “in contropiede” piena di personaggi consumati dallo sport, ma anche di uomini che lo sport lo hanno preso a sberle in faccia.

Sabato 25 ottobre

Ore 18.00 – Museo Archeologico: presentazione del romanzo “L’autunno del sultano” di Flavio Santi, in dialogo con Mario Brandolin, una sorprendente inchiesta ambientata nell’Istanbul dell’architetto D’Aronco.

Domenica 26 ottobre

Chiusura sul filo dei ricordi e delle canzoni: il cantautore e scrittore carnico Gigi Maieron rinverdirà la tradizione del filò, presentando anticipazioni dei suoi nuovi lavori letterari e musicali in corso di registrazione.

Sabato 1 novembre – Appendice al programma

Ore 18.00 – Sala sociale SOMSI: “Storie secretate” con Rete della Conoscenza, MSPF e Militanza Grafica. Un incontro di riflessione sulla controstoria e sulla marginalità della provincia e delle aree periferiche con Beatrice Bertossi e il Movimento Studentesco per il Futuro.