Cluster forestale, nasce il primo gruppo di imprese private certificate: in FVG altri 3200 ettari (pari a 4500 campi da calcio)

Nasce in FVG il primo gruppo di proprietà forestali private certificate, un ulteriore passo per una gestione sostenibile e responsabile – promossa e coordinata da Legno Servizi il Cluster Forestale FVG – della filiera forestale della regione. A Udine, nella sede “Foresta in città”, si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati PEFC-GFS al gruppo, che aggiunge alle già esistenti proprietà pubbliche altri 3.200 ettari di boschi certificati (pari a circa 4.500 campi da calcio).

Presenti l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier, che ha sottolineato come il risultato ottenuto sia frutto di “un grande lavoro di squadra culminato nella certificazione forestale di oltre 16 aziende presenti su gran parte del territorio regionale”, Mirco Cigliani, presidente Legno Servizi Cluster forestale Fvg, il direttore del Cluster Legno Arredo Fvg, Carlo Piemonte, con vicedirettrice Elisa Marra Tomasin nonché responsabile Ufficio Certificazioni del Cluster Arredo, Rinaldo Comino, direttore Servizio Foreste FVG.

“Questo è un momento di grande soddisfazione – ha dichiarato Mirco Cigliani – perché conferma il ruolo strategico di una Legno Servizi trasformata in un Cluster forestale regionale, in grado di operare sia a beneficio degli operatori del settore che delle proprietà forestali, a garanzia di una gestione sostenibile per le aree montane della nostra regione. La certificazione di gruppo dei privati aggiunge un tassello che mancava e alimenta le filiere locali, che vedono una presenza di oltre 50 operatori forestali già certificati. Siamo un modello a cui molte altre regioni italiane guardano con interesse e vogliamo essere aperti al dialogo con tutti – prosegue Cigliani, citando anche la solida collaborazione con l’AIBO FVG (associazione imprese boschive del Fvg) presieduta da Stefano Casagrande -. La coesione tra tutte le componenti del comparto forestale e il confronto continuo sono indispensabili per uno sviluppo sostenibile e duraturo, radicato su tutti i territori che vogliono vivere grazie all’economia di foresta”.

A sottolineare l’importanza della certificazione anche Marco Bussone, presidente nazionale UNCEM (Unione nazionale comuni comunità enti montani) e Presidente di PEFC Italia. “È un esempio virtuoso di sinergia territoriale tra imprese e comunità; in Friuli Venezia Giulia si sta costruendo una vera e propria green community, grazie al lavoro prezioso del Cluster Forestale e alla collaborazione tra tutti gli attori coinvolti. Un percorso di territorio e imprese che lavorano nel quadro dell’evoluzione climatica e demografia, cercando soluzioni strategiche anche nelle certificazioni”.

Anche l’assessore Zannier esprime soddisfazione per il traguardo raggiunto dal Cluster forestale a supporto dell’intero sistema foresta legno FVG. “Le più vive congratulazioni alle aziende da oggi certificate PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) – GFS (Gestione forestale sostenibile) per gli sforzi compiuti nel raggiungere questo importante risultato. Potersi fregiare del marchio per la gestione forestale sostenibile, e in questo caso PEFC, non è un mero procedimento tecnico e burocratico, bensì un riconoscimento pubblico per la filiera forestale e del legno FVG riguardo la qualità della materia prima usata, della sua lavorazione e relativa produzione lungo tutto il processo, nel massimo rispetto dell’ambiente e delle maestranze coinvolte, il tutto con la garanzia della catena di custodia. Promossa e coordinata da Legno Servizi, in collaborazione con PEFC, Cluster legno arredo casa FVG e Servizio foreste dell’amministrazione regionale, l’attestazione conseguita è una tappa lungo la strada di una sempre maggiore e migliore valorizzazione della filiera del legno FVG a beneficio del comparto forestale nonché del mondo manifatturiero regionale, significativo per intero territorio friulano-giuliano, con particolare attenzione alle aree interne e montane.”