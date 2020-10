CNA Fvg, confronto con Fedriga su ristoratori: “Nuove misure del governo eccessive per i ristoratori: vanno distinti territori e attività”

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“La ristorazione così sarà presto in inginocchio. Il sostegno promesso dal governo per affrontare questo mese di chiusura è inadeguato rispetto alle reali esigenze di chi deve pagare collaboratori e spese fisse”. Così il presidente della CNA FVG Nello Coppeto commenta il confronto con il presidente della Regione Fedriga, che lunedì mattina ha incontrato le categorie. “Concordiamo con Fedriga sul fatto che le misure del decreto siano eccessive. Serviva una maggiore flessibilità per permettere ad ogni realtà regionale di fare distinzioni su attività e territori”. La CNA è già sommersa rdalle istanze preoccupate dei ristoratori in difficoltà: “tra i tanti, oggi un locale del centro storico di Udine ha dovuto mandare a casa 11 dipendenti su 14 - racconta Coppeto -. La titolare ha sempre fatto rigorosamente rispettare le regole, riducendo anche i posti a sedere, e ora si vede costretta a chiudere dopo pranzo. Inutile, infatti, tenere il personale inoccupato fino alle 18”