Cna Fvg, nuova squadra regionale: 10 volti nuovi su 15, tanti i giovani

Si è conclusa la tornata elettiva delle unioni e dei raggruppamenti regionali della CNA FVG. Il nuovo assetto vede una significativa presenza di volti nuovi: ben 10 su 15, tra cui 4 giovanissimi. Proseguono invece le elezioni territoriali, da Pordenone a Trieste, con il finale a Palmanova il 26 giugno. “Da questa “infornata” di nuove energie ci aspettiamo molto – dichiara il presidente regionale Maurizio Meletti –. Abbiamo lavorato con serietà e metodo nelle unioni, e crediamo di aver imboccato la strada giusta. Colpisce positivamente la presenza di tanti giovani, in un momento in cui le associazioni di categoria faticano a coinvolgerli”. I nuovi ingressi sono frutto di un processo partecipato, animato da assemblee e incontri che hanno acceso l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco: “Quando un gruppo è motivato e convinto, può dare molto di più – aggiunge Meletti –. Ora tocca al direttivo regionale accompagnare queste risorse, stimolando progettualità e attività condivise”.

I neoletti

Presidenti di unioni: Maria Luisa Bergamasco, Benessere e sanità; Giacomo Trangoni, Produzione; Francesco Cadamuro, Servizi alla comunità; Franco Del Zotto, Artistico e tradizionale; Denis Petrigh, Costruzioni; Stefania Redivo, Installazione e Impianti; Luca Blasevich, Comunicazione e terziario avanzato; Massimiliano Montanari, Agroalimentare.

Presidenti di mestiere: Federica Grattoni, Acconciatori; Andrea Zuliani, Odontotecnici-SNO; Giacomo Trangoni, Serramenti e infissi; Gianfranco Piani, Legno; Marino Quaiat, Nautica, anche presidente territoriale CNA Trieste.

Presidenti raggruppamenti: Micol Ania Tartaro, Impresa Donna; Francesco Faella, Giovani Imprenditori; Thomas Turolo, Cinema e audiovisivo; Domenico Papa, Turismo e commercio.

Presidenti territoriali: Marino Quaiat, Trieste; Maria Luisa Bergamasco, Gorizia; Luca Tropina, Udine; Francesco Cadamuro, Pordenone.