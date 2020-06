CNA, il post-covid e la ripartenza degli artigiani

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“Non sono ancora chiari i danni che l’emergenza epidemiologica ha generato: siamo di fronte all’unico caso di crisi mondiale dell’ultimo secolo. Di certo, però, le nostre imprese ora possono con speranza riattivarsi per sviluppare il proprio mercato, puntare a nuovi progetti, fare programmi”. Così la CNA Fvg tratteggia il periodo post covid19 per gli artigiani del Fvg: c’è voglia di ripartenza e di normalitàe, mai come oggi, con il sostegno dell’associazione di categoria di riferimento.

“La CNA è sempre stato a fianco delle imprese, anche nel periodo delle “chiusure”, - spiega Roberto Fabris, direttore CNA Fvg -. Proprio nel periodo più buio del lock-down gli uffici della CNA sono rimasti aperti, a disposizione di clienti e associati. Ci hanno contattato per ottenere informazioni sugli aiuti alle imprese, ovviamente, ma soprattutto per chiederci come districarsi nella selva di regole, norme, comunicati che nei mesi scorsi si susseguivano in maniera spesso disordinata”. E la CNA ha fatto da supporto utile, fornendo agli associati la corretta interpretazione delle nuove regole che si avvicendavano.

Oggi l’organizzazione datoriale si sta occupando principalmente di aiuti a favore delle imprese, informando delle opportunità messe a disposizione, a livello nazionale e regionale, attraverso il suo sito, mail, newsletter, magazine mensile. “I nostri associati sanno che possono contare su di noi. L’attività di supporto informatico sviluppata negli ultimi anni ha dato i suoi effetti: siamo una delle CNA d’Italia, e in generale delle organizzazioni della piccola impresa, che ha evidenziato dati migliori in termini associativi. Servizi, assistenza, vicinanza ci hanno premiato. Anche nel periodo del lock-down - prosegue Fabris - abbiamo continuato a ricevere nuove adesioni all’associazione: in una ventina di casi abbiamo addirittura iscritto nuove imprese “a distanza”, con i soli contatti telematici”.

“Si sente aria di cambiamento. In qualche misura, nonostante tutto, persino entusiasmante – commenta il presidente Nello Coppeto -. Imprese e artigiani che sono stati letteralmente abbandonati dai consulenti abitualihanno trovato in CNA un riferimento affidabile, oltre che utile. Utile non solo nell’ordinaria amministrazione, ma anche e soprattutto nell’emergenza. Abbiamo dimostrato una capacità di reazione non facilmente individuabile sul mercato, rispondendo alle richieste più disparate. E una tale versatilità è sempre un elemento di forza”.

“Da questa storia – chiude Fabris - abbiamo tratto spunti positivi per un cambiamento. Credo infatti che tutta questa vicenda abbia definitivamente segnato, se non imposto, un nuovo modo di fare associazione di categoria, sempre più legato alla informazione e alla consulenza, e sempre meno votata alla mera produzione servizi amministrativi”.