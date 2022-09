Cnr e Università di Udine insieme per studiare i rapporti tra alimentazione e salute umana

Lo studio dei rapporti tra produzioni alimentari e salute umana è il focus dell’Unità di ricerca attivata insieme dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e dall’Università di Udine. Un unicum a livello nazionale che ha sede presso l’Ateneo friulano grazie alle sue competenze scientifiche interdisciplinari sviluppate negli anni su questo tema. Obiettivi, attività e ricadute dell’Unità di ricerca saranno presentati venerdì 9 settembre, alle 10, nell’auditorium del dipartimento di Area medica, in via Faedis 48 a Udine. Durante l’incontro verranno poste le basi operative per lo sviluppo del progetto di ricerca che rappresenta, per le potenziali applicazioni e per l’autorevolezza della partnership, una occasione di sviluppo delle conoscenze scientifiche sui temi dell’alimentazione e della salute umana con interessanti e utili ricadute pratiche anche per il territorio regionale. I dipartimenti dell’Ateneo che partecipano al progetto – Area medica, Scienze agroalimentari, ambientali e animali, Scienze giuridiche –, lavoreranno in maniera sinergica con il dipartimento di Scienze bioagroalimentari del Cnr per realizzare nuove strategie e interventi alimentari indirizzati alla nutrizione e alla medicina personalizzate. Il programma degli interventi istituzionali prevede, per l’Ateneo, il rettore Roberto Pinton e il direttore del dipartimento di Area medica, Leonardo Alberto Sechi. Per la Regione Friuli Venezia Giulia, il presidente della Giunta regionale, in collegamento video, e l’assessora al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia. Seguirà l’intervento dell’assessore del Comune di Udine alla sanità, assistenza sociale, rapporti con l’Università di Udine. Prenderanno poi la parola, il direttore generale dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (Asufc), Denis Caporale; il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro; la presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Maria Chiara Carrozza. Seguiranno gli interventi descrittivi dell’Unità di ricerca congiunta Cnr-Uniud. Il coordinatore del Gruppo sull’invecchiamento attivo “Active Ageing” dell’Università di Udine, Gianluca Tell, illustrerà l’esperienza dell’Ateneo in una prospettiva multidisciplinare, mentre Francesco Curcio spiegherà il modello organizzativo di trasferimento tecnologico. Competenze e prospettive di sviluppo dell’Unità di ricerca, con riferimento a produzioni alimentari, biologia e salute, saranno esposte dai direttori dei tre Istituti del Cnr coinvolti: delle Produzioni alimentari, Antonio Francesco Logrieco; per il Sistema di produzione animale in ambiente mediterraneo, Andrea Scaloni; di Scienze dell’alimentazione, Michelangelo Pascale.