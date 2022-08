Coldiretti e Campagna Amica Fvg: Show cooking per i mondiali giovanili di pentathlon

Coldiretti e Campagna Amica Fvg sponsorizzano gli “Uipm Youth U19 & U17 World Championships”, i Mondiali Giovanili di Pentathlon Moderno, in programma a Lignano Sabbiadoro dal 4 all’11 settembre 2022, negli impianti del “Bella Italia Efa Village”. All’interno del nutrito programma della manifestazione si inserisce, in particolare, il 9 settembre 2022, alle 21, nell’agriturismo Mulino delle Tolle di Bagnaria Arsa, una cena di benvenuto alla presenza di una sessantina di ospiti, rappresentanti dello sport, delle istituzioni locali e nazionali e delle squadre iscritte alla competizione. Nel corso della serata i Cuochi contadini di Campagna Amica regionale saranno protagonisti di uno Show cooking. «Parteciperemo inoltre alle giornate di gara e alle premiazioni – anticipano il Direttore regionale della Coldiretti Fvg Cesare Magalini e la responsabile di Campagna Amica Vanessa Orlando – con l’obiettivo di promuovere i nostri prodotti e il nostro modo di fare agricoltura nel corso di un evento che coinvolgerà più di 250 giovani atleti tra i 15 e i 18 anni provenienti da 34 nazioni». «La Fipm è orgogliosa di avere avviato questa importante partnership con Coldiretti Fvg. Una realtà che da anni valorizza le eccellenze del territorio e condivide con il mondo dello sport valori essenziali, come la sana alimentazione e corretti stili di vita – sottolinea il presidente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno Fabrizio Bittner –. Un percorso che inizia con i Mondiali Giovanili di Lignano e che speriamo possa proseguire in futuro, intensificando la nostra collaborazione».