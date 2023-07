Coldiretti Fvg Campagna Amica in tour: Quattro tappe del “cibo giusto” a Barcis, Grado, Sappada e Trieste

Si parte da Barcis tra pochi giorni, si arriva a Trieste, passando per Grado e Sappada. Sono le tappe del “cibo giusto”, il tour promosso da Coldiretti Fvg Campagna Amica nel territorio regionale. Quattro appuntamenti in programma a Barcis in piazza Lungo Lago il 26 luglio dalle 16 alle 21, a Grado in piazza Biagio Marin il 3 agosto dalle 18 alle 23, a Sappada in piazza Palù il 10 agosto dalle 10 alle 22 e a Trieste in piazza della Borsa il 22 ottobre dalle 10 alle 18.

Organizzato dalla federazione regionale Coldiretti Fvg e Campagna Amica, il tour mira a far conoscere la biodiversità e la sostenibilità dell’agricoltura italiana, il modello basato sulla distintività e la qualità del made in Italy agroalimentare e lo spirito imprenditoriale dei giovani agricoltori. «Concretamente – spiega il direttore regionale di Coldiretti Fvg Cesare Magalini –, porteremo nelle piazze delle località turistiche del Friuli Venezia Giulia il meglio dell’agricoltura regionale. Nel corso della manifestazione verrà infatti presentata l’eccellenza locale e in particolare tutte le esperienze di successo legate alla multifunzionalità: agriturismi, fattorie didattiche e sociali, vendita diretta». «Ogni appuntamento – aggiunge la responsabile di Campagna Amica Fvg Vanessa Orlando – prevede un mercato di agricoltori in vendita diretta, un info point di promozione della rete Campagna Amica con le imprese agricole, i mercati e gli agriturismi, un’area giochi e didattica per bambini, uno spazio per degustazioni guidate e un corner street food contadino».

Per i turisti un’occasione per vivere un giorno tra le aziende agricole e i loro prodotti e assaggiare del buon cibo a kmzero.