Coldiretti Fvg: chiusi gli agriturismi in Fvg per due settimane

Anche gli agriturismi del Friuli Venezia Giulia chiudono volontariamente nelle prossime due settimane per aderire alla campagna #iorestoacasa. Lo rende noto Giorgia De Luca, presidente dell'associazione Terranostra Fvg che associa 135 realtà in regione. «Nel rispetto delle disposizioni di carattere sanitario – spiega De Luca – le nostra aziende fanno una scelta consapevole e responsabile». La decisione, fa sapere il presidente regionale della Coldiretti Fvg Michele Pavan, è frutto di una condivisione con il Consiglio nazionale della Confederazione riunito in seduta straordinaria dal presidente Ettore Prandini in videoconferenza per affrontare l’emergenza Coronavirus. «È una misura che conferma il senso di responsabilità con cui la Coldiretti guarda a questa emergenza sanitaria, con il primo obiettivo quello della tutela delle imprese, dei collaboratori, dei consumatori».

Sono oltre 13 milioni le presenze stimate nell’ultimo anno nelle 23mila strutture agrituristiche diffuse su tutto il territorio nazionale con 253mila posti letto e quasi 442 mila coperti per il ristoro, sulla base di una analisi Coldiretti su dati Istat. «La nostra decisione è una assunzione di responsabilità verso i cittadini e il Paese per concentrare in queste settimane decisive tutte le energie nella lotta alla diffusione del virus», afferma il presidente di Terranostra Coldiretti Diego Scaramuzza nell’auspicare che «questo sacrificio sia utile a superare l’emergenza per rivedere tutti gli amanti della campagna nelle nostre aziende a Pasqua».