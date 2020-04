Coldiretti Fvg: è scattata la “spesa sospesa” nei Mercati coperti di Campagna Amica

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

È scattata anche in Friuli Venezia Giulia la “spesa sospesa” della Coldiretti, l'iniziativa di solidarietà che in molte parti d'Italia sta diventando una forma concreta di sostegno alle tante famiglie in difficoltà in questi drammatici momenti di emergenza sanitaria ed economica. Concretamente, si tratta della possibilità di acquistare nei Mercati coperti della Coldiretti prodotti per i più bisognosi, che verranno poi consegnati grazie agli accordi avviati con associazioni benefiche del territorio. Protagonisti, anche questa volta, i mercati di Campagna Amica (sia per gli acquisti al mercato sia per le vendite destinate alle consegne a domicilio), dove sarà possibile appunto donare cibo a chilometro zero a favore di chi oggi fatica perfino a fare la spesa.

Vanessa Orlando, responsabile di Campagna Amica regionale, informa che l’iniziativa è avviata nei Mercati coperti di Udine, in collaborazione con il Banco Alimentare Fvg, e di Pordenone, in collaborazione con l’Emporio Caritas, mentre a Gorizia, in collaborazione con la Caritas, partirà la prossima settimana. «I prodotti acquistati dai consumatori in formula “spesa sospesa” – fa sapere Orlando – vengono raccolti giornalmente negli orari di apertura del mercato e consegnati alle associazioni che provvedono puntualmente ad assegnarli alle famiglie del territorio che vivono situazioni economiche complicate».