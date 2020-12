Coldiretti Fvg: il Natale a km zero sulla vetrina online di Campagna Amica

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Coldiretti Friuli Venezia Giulia, attraverso Campagna Amica, ha organizzato in occasione delle feste di fine anno un modo facile per acquistare anche da casa il meglio dei prodotti delle aziende agricole Fvg presenti nei tre mercati Coperti attivi in regione sotto il marchio appunto di Campagna Amica, a Udine (in via Tricesimo 2, zona Piazzale Chiavris), a Pordenone (in via Roma 4) e a Gorizia (in via IX Agosto 4/b).

Grazie alla nuova vetrina online, www.laspesadicampagnamicafvg.it, sarà ora possibile scegliere tra le proposte di scatole di Natale contenenti le eccellenze locali e riceverle direttamente a casa propria o delle persone destinatarie del dono. È possibile inoltre acquistare direttamente o ritirare, previo ordine on-line, le scatole di Natale anche nel Mercato coperto più vicino.

L’iniziativa nasce dalla constatazione dell’inclinazione sempre più diffusa tra i cittadini di scegliere cibo locale, sano, sicuro e garantito. Si cerca in sostanza la sostenibilità e c’è il desiderio di aiutare i piccoli agricoltori e nello stesso tempo di regalare cibo di qualità da portare nelle tavole di amici e parenti. Il km zero è anche un’opportunità per le realtà aziendali che hanno il piacere di omaggiare i propri collaboratori e dipendenti con la qualità del prodotto unita alla solidarietà per il territorio.

Scegliere le proposte regalo di Campagna Amica, utili, golose, 100% Fvg significa scegliere inoltre di aiutare le aziende agricole locali in questo momento di difficoltà. Ma la solidarietà non finisce qui. Per ogni acquisto, infatti, una quota dell’incasso sarà devoluta a una Onlus friulana che si occupa di dare un impiego a ragazzi con disabilità, perché l’attenzione per la collettività e il sostegno alle fasce più deboli è tra i valori fondanti del progetto.