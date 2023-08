Coldiretti Fvg: Marzia Tonutti alla guida di Terranostra

Marzia Tonutti è la nuova presidente di Terranostra Friuli Venezia Giulia. L’imprenditrice agricola di Adegliacco, 47 anni, è socia nell’azienda agrituristica di famiglia, realtà a orientamento vitivinicolo e di coltivazione di cereali che nel 2007 ha avviato l’attività con ospitalità e ristoro e ha poi fatto passi avanti in materia di multifunzionalità.

Attiva con la vendita diretta al Mercato coperto Campagna Amica di Udine, l’azienda è pure risultata tra i vincitori del premio Oscar Green Fvg 2022 per il progetto del Giardino del Refosco per la valorizzazione della biodiversità e della cultura legata all’agro alimentare.

Scelta per guidare l’associazione degli agriturismi di Coldiretti, Tonutti ha fatto parte del precedente consiglio di Terranostra, a stretto contatto con la presidente uscente, Giorgia De Luca, che resta all’interno dell’organo direttivo.

L’assemblea regionale, riunitasi a Latisana alla presenza del direttore regionale Coldiretti Fvg Cesare Magalini e della segretaria Terranostra Vanessa Orlando, ha rinnovato anche il consiglio direttivo dell’associazione. Questi i membri: Davide Samsa (vicepresidente), Andrea Felchero, Renato Garibaldi, Giorgia De Luca, Alvio Pituello, Andrea Listuzzi, Fausto Lenarduzzi, Gelindo Trevisanutto, Davide Flumiani, Corrado Greco.

L’intenzione di Tonutti è dare continuità al precedente mandato e sviluppare opportunità di crescita delle imprese agrituristiche, in particolare per quanto attiene al turismo rurale e all’accoglienza in campagna, senza tralasciare i temi legati all’agricoltura sociale. «Terranostra, come Coldiretti, vuole essere uno strumento per fare crescere le nostre imprese, rafforzare le relazioni e condividere le rispettive esperienze – sottolinea Tonutti -; per questo mi impegno col nuovo consiglio anche a risolvere le problematiche del settore».