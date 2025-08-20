Coldiretti Fvg porta i sapori e l’innovazione agricola a Friuli Doc

Corte Morpurgo per Friuli Doc torna a tingersi di sapori, profumi e innovazione grazie alla presenza di Coldiretti Friuli Venezia Giulia. Dal cuore della città, Coldiretti Fvg proporrà infatti un ricco programma che unisce degustazioni guidate, laboratori esperienziali e momenti di approfondimento, confermando la sua missione di valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze agroalimentari.

“Friuli Doc rappresenta per noi un’occasione unica di promozione culturale e territoriale – dichiara Martin Figelj, presidente di Coldiretti Fvg –. In Corte Morpurgo porteremo il meglio delle nostre aziende agricole, insieme a momenti di formazione e confronto. Con gli Oscar Green, in particolare, vogliamo raccontare il volto giovane e innovativo dell’agricoltura, che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici”.

Il pubblico della più grande rassegna enogastronomica della regione, in programma a Udine dall’11 al 14 settembre, potrà dunque vivere l’esperienza de “Alla corte di Campagna Amica”, percorso che accompagnerà i visitatori tra assaggi e racconti, mostrando il legame autentico tra chi produce e chi consuma. In Corte Morpurgo, ogni giorno della manifestazione sarà possibile scoprire i prodotti tipici delle aziende agricole regionali, conoscere i protagonisti della filiera corta e partecipare ad attività pensate per grandi e piccoli.

“La presenza di Coldiretti a Friuli Doc – commenta il vicesindaco e assessore alle Attività Produttive, Turismo e Grandi Eventi, Alessandro Venanzi – arricchisce la manifestazione con un’offerta capace di coniugare gusto, conoscenza e tradizione. Valorizzare i prodotti delle nostre terre e il lavoro di chi li custodisce significa rafforzare l’identità del Friuli Venezia Giulia e offrire ai visitatori un’esperienza che va oltre l’assaggio, trasformandosi in un vero e proprio viaggio nella cultura agricola della regione”.

Il programma

La Corte di Campagna Amica aprirà i battenti alle 18 di giovedì 11 settembre, quando il pubblico, con l’acquisto dei coupon all’ingresso, potrà degustare, immersi nell’elegante atmosfera della Corte allietata da musica, prodotti e pietanze preparati con ingredienti rigorosamente locali in abbinamento con vini, birre e non solo.

Non mancheranno i momenti di riflessione. Venerdì 12, alle 10.30, si terrà il convegno “Cibo e Salute”, organizzato da Coldiretti in collaborazione con la Fondazione Aletheia, dedicato al rapporto tra corretta alimentazione e benessere (su prenotazione). Sempre venerdì, alle 19.00 sotto la Loggia del Lionello, si svolgerà la finale regionale degli Oscar Green, il premio che valorizza le idee innovative dei giovani imprenditori agricoli. A seguire, Corte Morpurgo ospiterà la Serata Oscar Green Coldiretti Fvg, un’occasione di incontro e confronto con i protagonisti di queste storie di innovazione. Domenica 14, infine, sarà la volta dell’evento YoupalTubo, nato dalla collaborazione con Arlef e Coldiretti Fvg, con la presentazione in esclusiva del nuovo video “Dolci friulani…questi sconosciuti. Pasticceria della tradizione. Leggende e segreti”.