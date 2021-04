Coldiretti Fvg: scatta la corsa all’Oscar Green 2021

Sono 800 in Friuli Venezia Giulia la aziende agricole gestite da under 35. Giovani imprenditori cui si rivolge anche quest’anno il concorso Oscar Green, il premio per l’innovazione e la transizione ecologica, obiettivi tanto più importanti nell’era del Covid. Coldiretti nazionale Giovani Impresa ha fatto scattare l’edizione 2021 dell’iniziativa, con iscrizioni possibili fino al prossimo 15 maggio direttamente sul sito https://giovanimpresa.coldiretti.it/ nella sezione Oscar Green in una delle sei categorie di concorso: Sostenibilità e transizione ecologica, Campagna Amica, Creatività, Impresa digitale, Fare Rete e Noi per il sociale. Giunto alla sua quindicesima edizione, dal 2006 ad oggi il premio promosso da Coldiretti ha visto decine di migliaia di imprese giovani presentare i propri progetti. Con risultati particolarmente soddisfacenti per l’agricoltura regionale. Nel 2019 il Fvg ha qualificato due finalisti, con il mais di Illegio che ha vinto nella categoria Sostenibilità, mentre nel 2020 il progetto RobOrto è finalista nella categoria Noi per il sociale. «Anche quest’anno andiamo a caccia di giovani e delle loro idee giovani – dice la presidente di Giovani Impresa Fvg Anna Turato –. Storie che nascono tanto dall’esigenza di rendere reale un sogno individuale d’impresa quanto dalla voglia di dare risposte alle necessità di una collettività, realizzando prodotti originali o arricchendo il territorio di servizi altrimenti impossibili da garantire». Per informazioni vanessa.orlando@coldiretti.it.