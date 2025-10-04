Collega-menti: inaugurate a Udine da Barbara Gallavotti le vetrine della ricerca nell’ex chiesa di San Francesco

Taglio del nastro con le autorità e Barbara Gallavotti nell’ex Chiesa di San Francesco di Udine che per tre giorni si trasforma in un laboratorio a cielo aperto con le “Vetrine” del festival Collega-menti, un’esposizione che mette in mostra il lavoro di docenti e ricercatori dell’Ateneo. Ventiquattro spazi espositivi offrono ai visitatori esperienze uniche, tra archeologia, scienza, tecnologia, ambiente e storia, con attività pratiche, dimostrazioni e interazioni digitali.

Le vetrine saranno aperte al pubblico oggi fino alle 20, sabato 4 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21 e domenica 5 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, offrendo così ampio spazio per scoprire tutte le installazioni.

Viaggi nel tempo e nello spazio

Tra le vetrine più suggestive, “Viaggio a Gerasa” accompagna i visitatori in un tour virtuale tra le rovine della città giordana. Grazie a modelli 3D interattivi, immagini e video, sarà possibile esplorare il ninfeo monumentale e gli scorci più suggestivi di questa antica città. Nella vetrina “Stampa 3D e realtà virtuale per l’architettura”, invece, i partecipanti potranno indossare caschi per scoprire come tecnologie avanzate stiano rivoluzionando il modo di progettare e rappresentare gli edifici.

Scienza e tecnologia a portata di mano

I fenomeni invisibili diventano protagonisti di laboratori interattivi. “Laboratorio ΔT – Vedere l’energia” svela come materiali e superfici emettano calore e luce invisibile, mentre “Terremoti e costruzioni: metti alla prova gli edifici!” invita a costruire strutture e testarle su tavole vibranti, imparando i segreti dell’ingegneria antisismica. In ambito medico, “La tecnologia al servizio della chirurgia” mostra come la stampa 3D e il virtual surgical planning possano replicare digitalmente il volto umano, combinando ricerca e innovazione.

L’innovazione digitale e robotica

Con “Esplorando l’Innovazione Digitale”, i visitatori si cimentano con Big Data, intelligenza artificiale generativa e bioinformatica, mentre “Ingegneria neuromorfica” dimostra come circuiti ispirati al cervello possano rendere più efficienti i dispositivi elettronici. E per chi ama il gioco, “Chi riuscirà a battere il robot collaborativo a dama?” mette alla prova strategia e abilità contro un robot intelligente.

Natura, ambiente e biodiversità

Molte vetrine si concentrano sull’ambiente e la sostenibilità. “L’acqua e noi” offre esperimenti e giochi per comprendere il ciclo idrico e la salvaguardia dell’acqua, mentre “Frutti di stagione” illustra come il cambiamento climatico influenzi raccolti e sapori. La fauna urbana e selvatica diventa protagonista in “Ricerca e monitoraggio della fauna selvatica”, mentre “Api tra campagna e città” e “Anche gli insetti fanno… miracoli!” mostrano l’importanza degli insetti negli ecosistemi e nell’economia circolare. Tra agricoltura e ricerca, “Cereali per la città” permette di scoprire come le colture influenzino salute e ambiente.

La storia prende vita con “Le vite degli altri”, che permette di decifrare papiri e pergamene in greco e latino, e con “Quando non c’erano i francobolli”, laboratorio sulla corrispondenza antica. “Gli antenati della firma digitale” rivela come i sigilli fossero l’equivalente delle moderne password, con giochi interattivi per scoprire antiche pratiche di sicurezza.

Musica, cinema e tecnologia

I suoni diventano visibili con “Le risonanze si sentono e si vedono!”, dove le vibrazioni sonore generano disegni e forme. “Sensing Cinema Odeon” ricrea l’atmosfera del cinema udinese negli anni ’30, grazie a visori immersivi che riportano i visitatori indietro nel tempo.

Agricoltura, enologia e innovazione

Il rapporto tra città, agricoltura e ricerca emerge nelle vetrine dedicate all’enologia e alla produzione sostenibile. “Uniud Eno Lab” presenta la cantina sperimentale dell’Ateneo, mentre “Dati dal vigneto” mostra robot e sensori in azione tra le viti. “Dalla campagna alla città” e “Quando la tecnologia incontra l’acquacoltura” raccontano l’incontro tra tradizione, innovazione e sostenibilità. Infine, “Studiare il turismo tramite i GeoBigData” permette di analizzare i flussi dei visitatori a Udine, offrendo una lettura dei dati in tempo reale.

Il programma di domenica 5 ottobre

La giornata finale del festival Collega-menti, domenica 5 ottobre, propone un itinerario che intreccia prospettive storiche, scientifiche e filosofiche sul tema dell’abitare. Dal futuro delle città sostenibili al rischio sismico, dalle origini delle civiltà agli ambienti più estremi, fino al legame affettivo che ci unisce ai luoghi, il programma offre una riflessione a tutto tondo su ciò che significa costruire, vivere e riconoscersi negli spazi.

La mattina: le città del futuro sostenibile

La giornata si apre alle 10 a Casa Cavazzini con Città in trasformazione. Oggi i centri urbani sono responsabili di circa due terzi delle emissioni globali di gas serra: la loro evoluzione rappresenta quindi una delle sfide decisive per contrastare il cambiamento climatico. L’incontro esplorerà soluzioni concrete, dai materiali innovativi all’architettura circolare, dalle nuove forme di mobilità ai modelli di governance urbana capaci di coniugare efficienza e qualità della vita. A discuterne saranno Massimiliano De Falco, docente di Diritto del lavoro, Anna Frangipane, esperta di conservazione e recupero edilizio, e Daniele Pernigotti, biologo e consulente in transizione climatica. Modera il divulgatore scientifico e performer Marco Martinelli, che guiderà il confronto con uno stile dinamico e accessibile.

Alle 12, sempre a Casa Cavazzini, si terrà Abitare in zone sismiche. L’Italia, come molte aree del pianeta, convive con il rischio terremoti, che mette costantemente alla prova la sicurezza delle costruzioni e la salvaguardia del patrimonio culturale. L’incontro affronterà sia le più recenti tecniche di prevenzione e mitigazione del rischio, sia il delicato equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela della memoria storica custodita dagli edifici. Ne parleranno il geodinamico Carlo Doglioni, il restauratore architettonico Francesco Doglioni e Stefano Grimaz, titolare della Cattedra Unesco in Sicurezza intersettoriale. Modera la giornalista scientifica Silvia Bencivelli, che accompagnerà il pubblico in un dialogo chiaro e coinvolgente.

Il pomeriggio: alle origini delle civiltà

Nel pomeriggio, alle 15 alla Fondazione Friuli – Palazzo Antonini Stringher, l’incontro Città come culla di civiltà propone un viaggio alle radici della nostra storia. Con l’avvento dell’agricoltura e dell’allevamento, le comunità nomadi si trasformarono in società stanziali, dando origine alle prime città: luoghi che hanno plasmato l’economia, la cultura e la scienza dell’umanità. I relatori offriranno prospettive storiche e giuridiche, con uno sguardo anche al mondo islamico medievale e al suo contributo allo sviluppo urbano. Intervengono lo storico medievale Bruno Figliuolo, lo storico del diritto Giuseppe Mazzanti e Valentina Vezzoli, docente di Arte e cultura visuale islamica. Modera Silvia Bencivelli.

Alle 16.30 si torna a Casa Cavazzini per Abitare in luoghi inabitabili. Dalle vette montane alle distese desertiche, dai ghiacci polari alle profondità oceaniche, fino all’esplorazione spaziale: l’essere umano ha sempre cercato di spingersi oltre i limiti, trovando soluzioni ingegnose per vivere in ambienti estremi. Ma se da un lato si progettano colonie sulla Luna e su Marte, dall’altro il riscaldamento globale rischia di rendere inospitali aree oggi densamente popolate. L’incontro, a cavallo tra scienza, esplorazione e immaginazione, vedrà la partecipazione di Franco Fenoglio (Thales Alenia Space), Gianluca Frinchillucci (Istituto geografico polare “Silvio Zavatti”), dell’entomologo Francesco Nazzi e dello scrittore e documentarista Pietro Spirito. Modera il giornalista e podcaster Antonio Massariolo.

La sera: il cuore dei luoghi

La giornata conclusiva si chiude alle 18 al Teatro San Giorgio con Città del cuore, un dialogo dedicato al rapporto intimo e profondo che lega le persone ai luoghi. Non solo spazi fisici, ma vere e proprie dimensioni simboliche e affettive, che contribuiscono a definire l’identità collettiva e personale. Le città diventano allora custodi di memoria e motore di futuro, attraverso le piazze, le architetture, i paesaggi che plasmano la nostra esperienza di vita. Interverranno Elena Granata, docente di Urbanistica, Telmo Pievani, evoluzionista e filosofo della scienza, e Luca Taddio, docente di Estetica. Modera la divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, che guiderà il dialogo finale del Festival.