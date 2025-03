Collettivo Espresso lancia “Colazione espresso”: il nuovo format di interviste informali tra pubblico e artisti

Sabato 22 marzo 2025, all’Arsenale Jazz House di Cividale, è nato ufficialmente Colazione Espresso, il nuovo format ideato dall’Associazione Culturale Collettivo Espresso. Un appuntamento

speciale, dove la convivialità e l’intimità della colazione si intrecciano a conversazioni stimolanti e personali con professionisti del panorama culturale e artistico. A inaugurare questo primo incontro sono stati i Cinque Uomini sulla Cassa del Morto, che hanno finalmente fatto ritorno con il loro nuovo attesissimo disco, Ioiēn. La band, che da oltre dieci anni calca i palchi della nostra regione (e non solo), ha chiacchierato con il pubblico in un’atmosfera rilassata e informale, tra aneddoti sulla lavorazione dell’album, ispirazioni e una suonata in anteprima dei nuovi brani.

Gli incontri, sempre aperti a tutti ma con iscrizione tramite un form dedicato, puntano su dialoghi autentici e senza filtri, per abbattere le distanze tra artisti e spettatori. L’Associazione Culturale Collettivo Espresso ringrazia di cuore chi ha partecipato e sostenuto questo primo evento. Colazione Espresso continuerà con nuovi appuntamenti, ospitando cantanti, registi, youtuber e altre menti creative, per regalare al pubblico momenti di vero scambio e ispirazione.