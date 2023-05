Colori e profumi del Friuli Venezia Giulia

Un ciclo di escursioni per apprezzare colori e profumi delle fioriture nei diversi ambienti regionali. Le stagioni salendo di quota seguono tempi diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati: le nevi che restano sul terreno fino a primavera inoltrata e le fresche temperature limitano lo sviluppo delle piante. Finché non si è immersi tra i colori ed i profumi della primavera, non si può capire la varietà di adattamenti con cui le piante affrontano gli ambienti montani. Un mondo affascinante dove, attraverso l’osservazione, si possono cogliere la moltitudine di strategie che il regno vegetale mette in campo! “Colori e profumi” nasce proprio dalla volontà di far scoprire il mondo delle fioriture nelle diverse aree della regione: dalle colline moreniche alle prime vette prealpine, dai pascoli

alpini alle torbiere d’alta quota. Il collettivo di guide naturalistiche organizza così un ciclo di 6 escursioni fra aprile e giugno 2023, tutte condotte dalla guida Michele Germano:

– Martedì 25 aprile 2023 nella piana di Osoppo – già realizzata!

– Domenica 14 maggio 2023 sull’Altopiano di Curiedi – già realizzata!

– Sabato 20 maggio 2023 sul Monte Glemine – rimandata a data da destinarsi!

– Domenica 28 maggio 2023 al Passo Elbel – già realizzata!

– Sabato 3 giugno 2023 sul sentiero Tiziana Weiss – questo percorso è stato intitolato all’alpinista triestina venuta a mancare nel 1978 a soli ventisei anni durante una scalata. È uno di quei luoghi dove la biodiversità si vede e se ne comprende facilmente il valore. “Oh! Benedét Tinisa!” esclamavano le donne del posto un tempo quando, di ritorno al paese, improvvisamente scorgevano la sagoma del Monte Tinisa che si staglia netto ed imponente tra la Valle del Lumiei (famosa per Sauris per le sue peculiarità culinarie e non solo) e la Valle del Tagliamento. Un itinerario tra boschi, prati, pascoli e nude rocce.

– Domenica 11 giugno 2023 a Cason di Lanza.

I percorsi variano dai 6 ai 10 kilometri e non superano i 700 metri di dislivello. Per partecipare è necessaria la prenotazione! Info e contatti:

+39 351 585 2752 info@wildroutes.eu www.wildroutes.eu