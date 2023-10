Combattere la violenza di genere nelle cure mediche: Eventi di sensibilizzazione

Il Comune di Povoletto, in collaborazione con il CIF (Centro Italiano Femminile) e ANDOS comitato di Udine (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno), in partenariato con il Comune di Faedis, è lieto di presentare una serie di eventi dedicati alla lotta contro la violenza di genere. “Combattere la violenza di genere nelle cure mediche” è il tema centrale di questi incontri, che mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una maggiore consapevolezza su questa tematica di grande rilevanza sociale.

Il primo evento, intitolato “La visita senologica: un appuntamento da non dimenticare”, si terrà lunedì 23 ottobre alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare di Povoletto. Durante la serata, interverranno ANDOS, sezione di Udine, e l’unità senologica ASUFC, fornendo importanti informazioni e consigli relativi alla prevenzione del tumore al seno. Inoltre, il Circolo Speleologico Idrologico Friulano di Udine ci guiderà alla scoperta delle meraviglie della natura friulana attraverso un filmato.

Il secondo evento, intitolato “Affrontare la violenza di genere: incontro per la consapevolezza ed il sostegno”, si terrà martedì 28 novembre alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare di Faedis. Durante la serata, interverranno ANDOS, sezione di Udine, e l’Avv. Angelica Giancola, criminologa, che fornirà preziose informazioni sul tema. Questo evento è stato realizzato grazie al contributo regionale “Iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne”.

L’Assessore Lisa Rossi ha espresso il suo pieno sostegno a questi progetti, affermando: “I nostri obiettivi principali sono la promozione della consapevolezza e la creazione di un ambiente sicuro per tutte le donne. Questi eventi offrono un’opportunità unica per affrontare apertamente la questione della violenza di genere nelle cure mediche e per fornire sostegno a coloro che ne sono vittime. Speriamo che questa iniziativa possa contribuire a un cambiamento positivo nella società”.

I cittadini sono invitati a partecipare attivamente a questi eventi, che rappresentano un passo importante nella lotta contro la violenza di genere e nella promozione di una cultura di rispetto e uguaglianza.