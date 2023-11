Combattere la violenza di genere partendo dalle scuole. Eventi di sensibilizzazione dei Comuni di Povoletto e Faedis

Il Comune di Povoletto, in collaborazione con Centro Italiano Femminile di Povoletto e ANDOS comitato di Udine (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno), in partenariato con il Comune di Faedis, sostiene quattro incontri per i ragazzi dedicati alla lotta contro la violenza di genere. Il progetto si concentra sulle scuole secondarie di primo grado dei due comuni, promuovendo azioni preventive attraverso iniziative di sensibilizzazione, educazione e formazione. L’obiettivo è affrontare non solo la violenza, ma anche i presupposti culturali come gli stereotipi di genere, promuovendo parità e rispetto.

“Questo progetto, realizzato in continuazione di un percorso avviato dal CIF con la dott.ssa Lucia Beltramini – come spiega l’assessore Lisa Rossi – si propone di realizzare incontri di sensibilizzazione rivolti a ragazzi e ragazze per formarli sulle questioni legate al genere, educarli alla parità, al rispetto e all’empatia verso se stessi e gli altri e cercare di prevenire la violenza nelle relazioni”.

Gli incontri si configureranno come “laboratori” nel corso dei quali, agendo sulle conoscenze fornite e sulle capacità attivate, si cercherà di favorire l’acquisizione di nuove competenze e consapevolezza.

Gli eventi legati alla sensibilizzazione ed alla consapevolezza contro la violenza di genere hanno già visto realizzata una serata a Povoletto e si concluderanno con un incontro intitolato “Affrontare la violenza di genere: incontro per la consapevolezza ed il sostegno”, che si terrà il 28 novembre presso la Sala Consiliare di Faedis. Durante l’evento, interverranno esperti come la presidente di ANDOS Udine, Mariangela Fantin, e l’avv. Angelica Giancola, criminologa, per fornire preziose informazioni sul tema. Il progetto è finanziato grazie al contributo regionale per contrastare la violenza di genere contro le donne.