Come cambia il clima, come salvare il pianeta: Luca Mercalli a Udine ospite dello Spi Cgil

È il presidente della Società Meteorologica Italiana e uno dei massimi esperti di climatologia del panorama europeo, oltre che uno dei più conosciuti giornalisti scientifici del nostro Paese. Si tratta di Luca Mercalli, che giovedì 16 ottobre sarà a Udine, ospite del Sindacato pensionati Cgil e dell’Unione degli Universitari, per parlare di “Cambiamento climatico: salute-economia-società”, tema del convegno in programma dalle ore 15 nell’Aula C5 del Polo Scientifico Rizzi, in via delle Scienze 206.

Spunti alla discussione arriveranno sicuramente anche dal recente libro “Breve storia del clima in Italia”, dove Mercalli, partendo dalla preistoria, analizza il profondo legame tra clima, eventi storici e trasformazioni sociali. Una prospettiva obbligata, per l’autore, per riflettere sulle conseguenze, attuali e future, del cambiamento climatico. A confrontarsi con lui il segretario generale dello Spi Cgil Friuli Venezia Giulia Renato Bressan, Carla Mastrantonio, della segreteria nazionale Spi, il sindaco di Staranzano Marco Fragiacomo, il geologo Giuseppe Muscio, già direttore del Museo Friulano Storia Naturale, ed Elena Chiaruttini, Coordinatrice dell’Unione degli Universitari di Udine. «Con l’aiuto di Mercalli – spiega Bressan – vogliamo riflettere sul futuro del pianeta, sull’esigenza di un cambiamento profondo delle politiche economiche, delle strategie d’investimento pubblico e privato, dei nostri stili di vita e di consumo. Parleremo anche del rapporto tra cambiamenti climatici e flussi migratori, dell’impatto del clima sulla nostra vita quotidiana, sulle nostre abitudini, sul territorio, delle nuove sfide lanciate anche al nostro sistema di welfare e protezione sociale».