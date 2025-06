Come costruire valore sostenibile: convegno dedicato ad approfondire la spinta degli ESG (Ambientale, Sociale e di Governance)

Un convegno, lunedì 16 giugno, nella Torre di Santa Maria di Confindustria Udine, dedicato ad approfondire la spinta degli ESG (Ambientale, Sociale e di Governance) per la competitività d’impresa. L’appuntamento è dedicato a esplorare come la sostenibilità rappresenti oggi un fattore strategico capace di generare vantaggi competitivi per le imprese: è questo l’obiettivo che si prefigge di raggiungere il convegno dal titolo “Costruire valore sostenibile: la spinta degli ESG per la competitività d’impresa”, promosso da Confindustria Udine, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Baker Tilly Hidra srl SB, che avrà luogo, lunedì 16 giugno, alle 17, nella Torre di Santa Maria.

Saranno i promotori dell’incontro – i vicepresidenti di Confindustria Udine, Mario Toniutti, con delega alle tematiche ESG, e Annalisa Paravano, delegato alla Piccola Industria – a portare i saluti istituzionali. A seguire, le relazioni sullo scenario macroeconomico di Anna Maria Moressa, economist Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, sulla sostenibilità aziendale di Francesco Lagonigro, fondatore di Baker Tilly Hidra srl SB, e sulla valutazione da parte della banca del profilo ESG dell’impresa di Maurizio Vaninetti, senior director ESG scoring di Intesa Sanpaolo, che cercheranno, tra l’altro, di approfondire il legame sempre più solido tra le performance ESG (ambientali, sociali e di governance) e l’accesso a strumenti finanziari dedicati, come i prestiti agevolati offerti dagli istituti bancari. Grazie al loro contributo, saranno infatti analizzati dati, scenari e strumenti operativi utili a supportare le imprese nell’adozione di strategie orientate ai criteri ESG.

In conclusione, una tavola rotonda, moderata da Monica Bortoli, business coach & HR Consultant di Baker Tilly Hidra srl SB, metterà in luce le testimonianze concrete di imprese locali, fornendo esempi pratici sulle difficoltà incontrate e sui benefici ottenuti grazie all’implementazione di una solida strategia ESG. Interverranno Arianna Arizzi, responsabile Sostenibilità e Marketing di Maddalena spa, Camilla Sardos Albertini, responsabile Sostenibilità e Marketing di Ideal Service Coop, Nicole Fanigliulo, responsabile Marketing di Koki spa, e Francesca Nieddu, direttrice regionale Veneto Est e FVG di Intesa Sanpaolo.

In un contesto normativo in cui l’obbligo di redigere il bilancio di sostenibilità riguarda ancora un numero limitato di imprese, avviare percorsi ESG strutturati rappresenta una scelta lungimirante per rafforzare la competitività e prepararsi alle sfide future.