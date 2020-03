Come era prevedibile arrivato il coronavirus anche in Fvg. Cinque casi di positività al tampone ma un solo ammalato

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Era fattuale, non solo il caso a Gorizia di cui si era saputo ieri, ma vi sono altri quattro test positivi, uno a Trieste e tre a Udine. Lo ha reso nota con un sintetico comunicato la Regione Fvg : "Proseguendo nell'attività clinica legata all'emergenza coronavirus, la Regione informa che sono risultati positivi al test quattro nuovi casi: uno a Trieste e tre a Udine. I pazienti sono stati presi in carico dal Servizio sanitario regionale e i campioni dei test inviati all'Istituto Superiore di Sanità".

Una sorta di telegramma che questa mattina apre i lanci dell'Agenzia Regione Cronache e che probabilmente nasconde l'imbarazzo per come fino ad oggi è stata gestita l'emergenza che da presunta è ora diventata effettiva ma che per paradosso ora che vi sono i casi prevede l'allentamento delle misure di precauzione dimostrando in maniera lampante che o si era sbagliato prima o si è sbagliato ora. Verrà senz'altro detto che senza la chiusura di ogni attività la scorsa settimana i casi sarebbero stati molti di più. Tesi ovviamente senza nessuna possibilità di riscontro e che per questo piacerà molto a Fedriga e Riccardi.

Comunque il paziente goriziano, un 50enne, non è grave e si trova in isolamento domiciliare. L'uomo avrebbe contratto il virus all’ospedale di Treviso dove si era recato giorni fa per visitare un parente ricoverato per patologie diverse dal coronavirus, nosocomio dove si sono registrati parecchi positivi al virus. Controlli sono in corso anche su una decina di persone con le quali l'uomo è stato in contatto che sarebbero stati già rintracciati e sottoposti al mitico tampone e messe in isolamento domiciliare anche se allo stato asintomatici. L'assessore Riccardo Riccardi ha comunicato che "Non cambia nulla rispetto alla decisione presa di riprendere gradualmente le attività normali in tutto il Friuli Venezia Giulia", anche se per oggi è in programma un nuovo vertice alla Protezione civile di Palmanova in cui verrà fatto il punto della situazione.