Come gestire la sfida dei cambiamenti climatici in Europa. Dal 18 maggio la Conferenza europea del Copernicus Climate Change Service

Il Copernicus Climate Change Service (C3S) e lo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), che gestisce il servizio per conto della Commissione europea, promuovono la 4a Conferenza e Assemblea Generale europea del C3S. Tre giornate di webinar e presentazioni online per fare il punto sugli ultimi sviluppi in tema di monitoraggio climatico e sulle azioni di adattamento e mitigazione al climate change.

La sfida globale dei cambiamenti climatici richiede un’efficace strategia di adattamento e mitigazione. Per definirla è necessario avere a disposizione un sistema di monitoraggio affidabile del clima e l’accesso a dati, prodotti e servizi che siano affidabili e facilmente disponibili. A fornire questo servizio gratuitamente in Europa è il Copernicus Climate Change Service (C3S), gestito per conto della Commissione Europea dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF – European Centre for Medium-Range Weather Forecasts).

Nel corso della tre giorni verrà affrontato in tutte le sue implicazioni il fenomeno sempre più frequente degli eventi climatici estremi e le modalità con cui sviluppare servizi operativi in grado di rispondere alle esigenze dei diversi settori ambientali e produttivi. L’evento vede la partecipazione dei principali attori europei coinvolti nella produzione e nell’utilizzo di dati climatici, tra i quali ISPRA e il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente.

Quest’anno l’Assemblea generale è “virtualmente” ospitata dall’Italia, in collaborazione con il Forum Nazionale degli utenti di Copernicus.

La mattina del 20 maggio si terrà, inoltre, un side-event che coinvolgerà il Forum Nazionale degli Utenti di Copernicus e i Tavoli di Coordinamento nazionale in un confronto tra utenti istituzionali, comunità nazionale delle imprese ed ECMWF con lo scopo di discutere le potenzialità di sviluppo di servizi commerciali e istituzionali a valenza nazionale e regionale (downstream service) sulla base delle informazioni erogate dai Core Service di Copernicus.

Per registrazione e informazioni