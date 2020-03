Come parlare del coronavirus con i nostri figli. Un vademecum dalla Protezione Civile

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Nelle famiglie con figli piccoli e adolescenti i genitori hanno la doppia responsabilità di gestire le proprie paure restando al contempo un riferimento saldo e affidabile per i figli. Per supportare le famiglie in questo delicato compito, la Fondazione Patrizio Paoletti ha realizzato, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, un vademecum multilingue accompagnato da una serie di video-lezioni, per aiutare i genitori a gestire in modo equilibrato l’emergenza con i più piccoli.

scarica il vademecum