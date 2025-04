Come stanno i bambini e le bambine in Fvg? Se ne parlerà a Udine il 9 aprile

In occasione della prima Giornata nazionale dell’Ascolto dei Minori , istituita dal Governo il 9 aprile di ogni anno «al fine di informare e di sensibilizzare sul tema dell’ascolto della persona minore di età quale presupup per dare concreta attuazione ai suoi diritti», il Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Gruppo CRC), coordinato da Save the Children Italia e composto da 100 del Terzo Settore, promuove oltre 9 aprile dalle ore ore 10.30 alle ore 12.30 nell’Auditorium “Comelli” (via Sabbadini n.31) , gentilmente concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la presentazione della terza edizione del Rapporto “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia – I dati regione per regione” ( https://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2024/12/Rapporto-crc-2024.pdf ), che fornisce una panoramica dei principali dati regionali sull’infanzia e l’adolescenza. Pubblicato con cadenza triennale, integra l’analisi narrativa dei Rapporti annuali sul monitoraggio della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia con l’obiettivo di stimolare riflessioni e politiche territoriali che mettono al centro i diritti delle persone di minore età.

Apriranno la mattinata di confronto i saluti dell’Assessore all’Istruzione e Università del Comune di Udine Federico Angelo Pirone e del Presidente ANCI FVG Dorino Favot : dopo l’introduzione ai dati del rapporto da parte del pediatra Giorgio Tamburlini , Presidente del Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini, offriranno spunti e riflessioni la magistrata Carla Garlatti , già Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Enrico Sbriglia , Garante regionale della persona, Alessia Rosolen , Assessora regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, Elena De Lucia , Gruppo Territoriale Nidi e Infanzia – FVG, Anna Barbui , Associazione “Il Noce” ODV, Ezio Bertossi , neuropsichiatra infantile ASU FC Responsabile SOS Disturbi Alimentari, rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Udine e rappresentanti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado di Udine.

Cosa ci restituisce la fotografia scattata dal Rapporto in Friuli Venezia Giulia? In un Paese come l’Italia, in cui i diritti di circa nove milioni (8.928.000) di persone di minore età continuano ad essere determinati e condizionati dalle disparità e differenze di contesto in cui si nasce e cresce e dove alle tradizionali disuguaglianze tra Nord e Sud del Paese, ormai cronicizzate, si aggiungono nuove fratture anche all’interno delle stesse regioni settentrionali, siamo una regione abbastanza virtuosa con percentuali superiori alla media nazionale in merito all’offerta di servizi socioeducativi, all’abitudine a leggere libri ea praticare sport, per fare alcuni esempi, e una quota di Neet, ovvero giovani di 15-29 anni che non lavorano e non studiano, inferiore di 5,1 punti al dato nazionale. Il Friuli Venezia Giulia è invece maglia nera per quanto riguarda i bambini e le bambine vaccinati/e con ciclo completo HPV e registra un’esposizione della popolazione urbana all’inquinamento da polveri sottili PM2.5 superiore di 17,1 punti rispetto alla media nazionale; restando in tema di salute e ambiente i ragazzi e le ragazze friulani e giuliani tra i 14 ei 19 anni fumano di più dei loro connazionali. Inoltre è una regione complessivamente più vecchia — ha meno di 18 anni il 13,9% degli abitanti contro il 15,1% italiano — con un tasso di natalità inferiore di 0,6 punti rispetto a quello nazionale.

L’iniziativa è organizzata dal CSB Onlus – Centro per la Salute delle bambine e dei bambini e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia , con il patrocinio di ANCI FVG e in collaborazione con GTNI – Gruppo Territoriale Nidi e Infanzia FVG , ANFAA – Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie , Associazione “Il Noce” ODV per CNCA – Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti , Consiglio Comunale dei Ragazzi di Udine , Unità Progetto Operativo Giovani del Comune di Udine .