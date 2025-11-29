Comitato friulano osterie, 3 dicembre in Comune Udine “Le osterie raccontano”

Il Comitato friulano difesa Osterie invita la stampa e la cittadinanza alla presentazione del volume Le osterie raccontano. Storie, immagini e ricordi, curato da Michele Tomaselli, mercoledì 3 dicembre alle ore 18 a Udine in Municipio, Salone del Popolo. L’evento celebra i 40 anni di attività del Comitato, nato nel 1984 per tutelare e valorizzare le osterie del centro storico di Udine, luoghi di incontro, memorie e identità.

Il libro raccoglie testimonianze di titolari, frequentatori e personaggi che hanno animato le osterie nel tempo, restituendo uno spaccato autentico della vita sociale friulana. La presentazione gode del patrocinio dell’Università degli Studi di Udine, della Società Filologica Friulana e delle Nuove Edizioni della Laguna. Il progetto grafico è firmato dallo Studio Gabriele Edizioni, la stampa a cura della Tipografia Graphica.

Saranno presenti, oltre al curatore del volume Michele Tomaselli ed Enzo Mancini, presidente del Comitato friulano difesa osterie, il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi, il presidente del consiglio regionale Mauro Bordin, l’influencer “Lady FVG” Tiziana Bellini, l’esperta in scienza e cultura del cibo Marina Terrazzer, il cantautore Franco Giordani.