Comitato Mansi: “Continueremo a batterci per anticipare dismissione passaggi a livello”.

“Con uno dei presidi più partecipati durante i lavori del Consiglio Comunale di Udine abbiamo voluto ribadire che continueremo a tenere alta l’attenzione sulla dismissione dei passaggi a livelli che tagliano in due la città di Udine” A ribadire la richiesta di anticipare la chiusura della tratta urbana della Ferroviaria e dei cinque passaggi a livello che creano enormi disagi alla città di Udine è il Comitato Mansi che ieri ha manifestato prima della seduta consiliare insieme alle forze politiche che da sempre sostengono la stessa richiesta, Europa Verde, Open FVg e MoVimento 5 Stelle.

“In due anni dal Ministero finora è arrivato poco meno di un milione di euro sui 340 necessari per completare l’opera. RFI si era impegnata a presentare un cronoprogramma entro i primi giorni di Dicembre. Fra poco ci saranno i primi giorni di Maggio ma ai cittadini non viene fatto vedere alcun cronoprogramma”.

“Capiamo l’imbarazzo dell’amministrazione regionale e del Presidente Fedriga visto che il Ministro competente, così si dice, è Matteo Salvini, comprendiamo meno la pazienza del Sindaco di Udine eletto anche con il nostro sostegno. Dovremmo batterci tutti – concludono gli esponenti del Comitato – per avere un cronoprogramma delle opere che anticipi la fase di dismissione della linea urbana, puntando alla creazione di un’area completamente rinnovata altrimenti destinata al degrado”.