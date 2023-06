Comitato No Inceneritore Rifiuti Speciali Pericolosi Spilimbergo, dall’assemblea l’avvio di attività d’informazione

La prima assemblea pubblica del comitato No Inceneritore Rifiuti Speciali Pericolosi Spilimbergo ha visto una folta partecipazione che gli organizzatori hanno quantificato in circa 300 di persone. Molte altre a causa della capienza satura del salone non hanno potuto partecipare all’incontro. In oltre due ore di scambio, si legge in una nota del comitato organizzatore, è emersa una netta opposizione al progetto presentato dall’azienda EcoEridania – EcoMistral, sottolineando più volte l’intento di fermare questa opera. In seguito il comitato si è strutturato in 3 gruppi di lavoro (Media-stampa/tecnico/iniziative) aperti a chiunque voglia contribuire. Il prossimo appuntamento del comitato è fissato per sabato 17 giugno ore 09:30 in Piazza Garibaldi a Spilimbergo, durante il mercato settimanale, per una mattinata informativa dove collettivamente si andranno a distribuire volantini e materiali alle persone e ai commercianti. Chiunque voglia dare una mano è caldamente invitato a partecipare. Inoltre, per la prossima settimana è in fase di organizzazione in data da definirsi una nuova assemblea, questa volta presso Tauriano, una delle frazioni più colpite dalle emissioni dell’attuale impianto insalubre e da quelle possibili del futuro progetto.