Comitato “No Polo Logistico – Difendiamo il territorio”: prosegue la campagna informativa ai residenti di Porpetto e dei comuni limitrofi

Prosegue la campagna informativa ai residenti di Porpetto e dei Comuni vicini da parte dei membri del Comitato “No Polo Logistico – Difendiamo il territorio”. La prossima assemblea si terrà nella frazione di Castello, presso l’area festeggiamenti, giovedì 13 febbraio alle ore 20. L’incontro, spiegano in una nota, è aperto a tutti i cittadini che avranno l’opportunità di esporre le proprie rimostranze e partecipare attivamente al dibattito. Sono cominciati a comparire diversi striscioni “No polo logistico!” contro il progetto che prevede il consumo di 30 ettari di suolo agricolo per la costruzione di un immenso complesso edilizio dedicato alla conservazione delle merci per la grande distribuzione. Dopo la prima assemblea del 30 gennaio scorso ci sono stati alcuni sviluppi: il gruppo consiliare di Minoranza ha richiesto un Consiglio Comunale urgente per la discussione del caso ma ad oggi la risposta del Sindaco Andrea Dri si sta facendo attendere. Nel frattempo il Presidente della 4° Commissione Permanente, il Consigliere Regionale Alberto Budai ha convocato presso la sede Regionale di Trieste un incontro tra le parti per mercoledì 19 febbraio. Il Comitato è pronto ad esporre le proprie motivazioni in merito al rifiuto del progetto e cercherà di sensibilizzare le Istituzioni competenti. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.