Comitato per il No: Referendum costituzionale, domani a Gradisca (Go) dibattito promosso dalla Cgil con Felice Casson

Favorire una partecipazione consapevole al voto è il primo obiettivo che si pongono anche in regione i Comitati per il No al referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo. Tra gli appuntamenti in programma in Friuli Venezia Giulia spicca il dibattito in programma a Gradisca d’Isonzo domani, giovedì 5 marzo, che vedrà la presenza dell’ex magistrato Felice Casson, già senatore della Repubblica per tre legislature, dal 2006 al 2018.

L’iniziativa, in programma alle 17 in sala Bergamas (via Bergamas 3), è promossa dalla Cgil e dalla Funzione pubblica Cgil del Friuli Venezia Giulia, nell’ambito del Comitato della società civile per il no. Oltre a Casson, interverranno anche Orietta Olivo e Michele Piga, segretari regionali della Fp Cgil e della Cgil.