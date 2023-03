Comitato spontaneo per la Pineta di Cattinara: Votiamo per salvare gli alberi a Cattinara e lasciare il “Burlo” in via dell’Istria

“Il Presidente della Regione FVG Massimiliano Fedriga, la sua Giunta e la sua maggioranza stanno disboscando dal febbraio 2022 il comprensorio ospedaliero di Cattinara per costruire una sfilza di opere inutili e inadatte a quel sito: nuovo parcheggio dipendenti con doppia strada tra via Valdoni e via del Botro, padiglione servizi aziendali con autosilo sotterraneo, viadotto d’accesso e rotatoria, sede principale del nuovo “Burlo Garofolo” con autosilo sotterraneo e due strade laterali, terza torre, nuova piastra, “cubone” Covid, campus didattico e di ricerca, ampliamento del depuratore, bretella di collegamento tra la superstrada e il polo cardiologico… Votare Fedriga e chi lo sostiene significherebbe approvare il disastro già compiuto, quello in corso e quello annunciato. In particolare l’imminente distruzione degli alberi della pineta, del parcheggio dipendenti e del piazzale dei bus. Usiamo il nostro voto per salvare quel poco di natura che ancora ci resta a Cattinara! Evitiamo altro cemento, asfalto, traffico, inquinamento, rumore, dissesto idrogeologico e disagi di cantiere! Lasciamo il “Burlo” in via dell’Istria! Ammoderniamolo e ampliamolo lì”. Così si esprime Paolo Radivo Portavoce del Comitato spontaneo per la Pineta di Cattinara