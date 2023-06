Commemorazione di Silvio Berlusconi in Consiglio regionale: Rifondazione Comunista plaude a Furio Honsell

Rifondazione Comunista esprime piena solidarietà al Consigliere regionale Furio Honsell e condivide totalmente il significato politico del suo gesto in occasione della commemorazione di Silvio Berlusconi in Consiglio regionale. “Già i funerali di stato, si legge in una nota a firma del segretario regionale Roberto Criscitiello, sono stati una scelta insensata rispetto ad un leader che ha regolarmente ignorato la separazione fra legalità e illegalità, e che ha promosso l’idea che la forza, la ricchezza e il consenso, e non il rispetto delle regole democratiche, fossero il fondamento dell’agire politico. Un leader che ha rilanciato un maschilismo fondato sull’idea che il corpo delle donne sia a disposizione di chi ha soldi per comprarlo, come del resto qualunque altra cosa. Queste commemorazioni trovano come unica spiegazione l’ovvio tributo degli alleati politici al leader di Forza Italia, e una asettica dimostrazione di bon ton, senza alcuna presa di posizione politica, da parte di molti esponenti anche del centrosinistra, nazionali e regionali. Noi invece, conclude la nota, ringraziamo Furio Honsell per la sua presa di posizione, senza clamore ma netta e coerente, e siamo certi che i molti elettori che lo hanno voluto eleggere consigliere regionale sono oggi orgogliosi della loro scelta.