Commento di Furio Honsell in merito alla legge relativa alle grandi derivazioni idroelettriche.

"Importante risultato è stato ottenuto oggi in Consiglio Regionale: la legge sulle grandi derivazioni idroelettriche. È ispirata al principio della tutela del territorio e del rispetto delle Comunità che sono interessate dalle opere che diventano i beneficiari di tutti i canoni. Le perplessità che ci avevano portate ad astenerci in Commissione sono state superate anche per l'accoglimento diretto e indiretto di nostri emendamenti": così si è espresso Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra FVG. "Questa legge tutela la sicurezza dei lavoratori, la voce e la sensibilità di chi vive in montagna e permette su quei territori che fino ad oggi sono stati trascurati o sfruttati, buone prospettive di sviluppo sostenibile."