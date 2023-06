Commento di Furio Honsell sul mancato accoglimento di Riccardi di aumentare le risorse RAR

“Sono sbigottito che l’assessore alla Sanità Riccardi, non abbia accolto la proposta della CGIL di assumere un impegno formale di aumentare le RAR, ovvero le risorse aggiuntive regionali, per la Sanità pubblica. A fronte dello straordinario impegno che viene richiesto a questi lavoratori, vista la carenza di personale, questo sarebbe stato il primo passo ragionevole da fare se si fosse voluto frenare la diaspora di lavoratori dal settore pubblico a quello privato.

Quindi bene ha fatto la CGIL a non firmare l’accordo relativo alle RAR se queste non sono cresciute. Questa politica salariale in Sanità non può che rendere sempre più grave la mancanza di personale nel servizio pubblico e favorire il settore privato. Tutto ciò è gravissimo. È necessaria una riflessione

da parte del Presidente Fedriga.” Così si è espresso il consigliere Furio Honsell di Open Sinistra FVG.