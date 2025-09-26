Commercio. Capozzi (M5S): Nuovo centro commerciale a Manzano, i cittadini vanno informati

“È un autentico peccato aver avuto l’opportunità di leggere soltanto sui quotidiani del 14 settembre ciò che, in realtà, la Giunta comunale aveva già deciso il primo giorno dello stesso mese. Sulle grandi iniziative, proprio come questa che si ripropone di trasformare un ettaro di terreno verde nell’ennesimo centro commerciale della provincia, non c’è stata infatti alcuna comunicazione ai cittadini”. Lo evidenzia, attraverso una nota stampa, la consigliera regionale Rosaria Capozzi (MoVimento 5 Stelle) che rimarca anche il fatto che “non è stata organizzata neppure una serata di presentazione dell’iniziativa dei privati che avevano scritto al Comune già il 7 agosto, annunciando le loro intenzioni. Come sempre, perciò, la mancanza di comunicazione spadroneggia”.

“Chiediamo, dunque, non tanto alla Giunta di Manzano – aggiunge l’esponente pentastellata – che ha già espresso il proprio parere favorevole all’iniziativa, quanto al locale Consiglio comunale che dovrà esprimersi in merito, di attendere la discussione e l’approvazione del Ddl sul terziario già licenziato dalla Giunta Fedriga e che, nell’arco delle prossime settimane, verrà discusso in aula dall’Assemblea legislativa regionale. Un tanto per verificare se quel testo, annunciato da almeno tre anni, si rivelerà effettivamente efficace contro la proliferazione dei centri commerciali”.

“Pare che il nuovo prospettato centro commerciale – precisa Capozzi – sorgerà non solo a 15 a chilometri dall’Outlet Villagedi Palmanova e dal Tiare di Villesse, ma anche a meno di 10 dalle Gallerie Bennet di Pradamano”.

“Siamo pertanto curiosi di comprendere – conclude Capozzi – come l’iniziativa possa essere sostenibile dal punto di vista commerciale ma, soprattutto, di verificare come potrà la nuova variante, che deve essere approvata dal Comune, rispettare le condizioni di sostenibilità ambientale e paesaggistica come sostenuto dai proponenti”.