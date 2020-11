Commercio: Liva Pd, da Lega respiro corto e localistico: “Recovery non serve a arredi urbani e piatti di vallata”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“In economia e in sanità l'occhio della Lega resta rivolto al consenso di collegio e dunque il respiro è corto e localistico, e invece la Regione Fvg ha bisogno di pochi ma grandi interventi connessi alle priorità indicate dal Recovery. Purtroppo ascoltando assessori regionali, sindaci e illustri rappresentanti di categoria, si ha l'impressione che non abbiano nemmeno la percezione di quello che sta succedendo e delle conseguenze economiche, sociali, sanitarie, organizzative e demografiche che ci attendono nei prossimi anni”. Lo afferma il responsabile Economia Pd Fvg Renzo Liva, commentando gli annunci dell'assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, in merito alla legge Sviluppoimpresa e alla modernizzazione del sistema commerciale del Friuli Venezia Giulia, attraverso “innovazione, qualità e promozione dei prodotti locali”.

“Noi non abbiamo nulla – precisa l'esponente dem - contro gli arredi urbani e i piatti di vallata, abbiamo però la convinzione che la Commissione Europea non si riferiva a questi aspetti elencando le grandi priorità strategiche per l'innovazione, la formazione, la digitalizzazione dei sistemi e soprattutto della transizione energetica. Forse si abdica oggi alla progettualità per poter domani chiedere voti contro l'Europa che – conclude Liva - non ha inserito il progetto dei Comuni di una vallata o di una cittadina”.