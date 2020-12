Commercio: Pd Fvg, presidenti di categoria erano con megafono in piazza

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“Quanti danni hanno fatto ai commercianti, ai ristoratori, alle imprese economiche quei sempiterni presidenti di categoria che a megafoni spiegati in piazza contestavano le limitate restrizioni della zona gialla? Sono gli stessi che poi han dovuto accorgersi, senza il minimo turbamento o vergogna, di essere in mezzo a una pandemia che sta costringendo il mondo a ben più dure misure di contenimento. Finora mancava l'attacco frontale agli operai e al pubblico impiego, ora c'è anche quello. Forse i dipendenti pubblici vanno bene solo quando sono acquirenti”. Lo afferma il responsabile Economia del Pd Fvg Renzo Liva, replicando al presidente di Ascom Confcommercio Pordenone Alberto Marchiori, che accusa il Governo di “incapacità” nella gestione delle aperture nel periodo natalizio.

“Ostacolare di fatto ogni iniziativa volta a contenere i contagi durante l'estate e nel pieno della seconda ondata – chiede Liva - ha forse aiutato la ripresa dell'economia? Certi rappresentanti di categoria sono sempre pronti a criticare di volta in volta le chiusure, le aperture o le incentivazioni all'uso dei pagamenti elettronici, a invocare ribellioni fiscali contro le tasse, sono fulminei – conclude - a sminuire la rilevanza finanziaria degli interventi del Governo e a osannare quelli della Giunta Fedriga”.