Comunali 2025 , in Fvg qu8attro comuni votano il 13 e 14 aprile

Alle urne per il rinnovo dei municipi di Pordenone, Monfalcone (che potrebbero andare al ballottaggio due settimane dopo), Nimis e San Pier d’Isonzo, questa la decisione della Giunta regionale. La data che rientra nella finestra prevista dalla legge regionale, che stabilisce che le elezioni si svolgano, in due giornate, tra il 15 marzo e il 15 giugno 2025. I comuni interessati sono Pordenone, Monfalcone, che avranno l’eventuale turno di ballottaggio il 27 e il 28 aprile, Nimis e San Pier d’Isonzo che andranno alle urne in turno unico per scegliere il sindaco e gli altri amministratori.

La popolazione coinvolta è complessivamente di circa 85 mila persone. La presentazione delle candidature è fissata per lunedì 10 marzo dalle 8 alle 20 e per martedì 11 marzo dalle 8 alle 12, main realtà le forze politiche hanno da tempo individuato candidature. Per il momento, a Pordenone risultano in lizza Alessandro Basso, esponente di Fratelli d’Italia che ha compattato il centrodestra, e Nicola Conficoni, anche lui consigliere regionale, del Pd, per la coalizione di centrosinistra che pare meno compatta. Annunciata anche una lista di Anna Ciriani con la civica AmiAmo Pordenone. Due i candidati a sindaco già in corsa a Monfalcone: Luca Fasan, assessore alla cultura con Anna Cisint, della Lega, che ha l’appoggio degli altri partiti di centrodestra. Per il centrosinistra la candidatura già annunciata è quella di Diego Moretti, capogruppo PD in consiglio regionale, sostenuto, oltre che dai dem, da diverse forze e che dovrebbero confluire in una o più liste civiche.